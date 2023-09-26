Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навального. Его отправят в колонию особого режима

Также суд оставил в силе приговор бывшему техническому директору канала „Навальный LIVE“ Даниэлю Холодному (восемь лет колонии общего режима).

Заседание суда прошло в закрытом режиме на основании письма из МВД, где утверждалось, что в случае открытого процесса участникам может грозить опасность.

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии, признав виновным в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

19-летний срок Навальному был назначен по совокупности всех наказаний, предусмотренных в том числе предыдущими приговорами, наказания по которым не отбыты. Все приговоры сложены, начиная с „Кировлеса“, объяснял Би-би-си юрист, знакомый с резолютивной частью приговора, на условиях анонимности. Следовательно, Навальный отбыл в колонии более трех лет срока.

Процесс по „экстремистскому“ делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при „особо опасном рецидиве преступлений“ — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.

Вот что предусматривают строгие условия отбывания наказания в колонии общего режима:

◼️заключенные находятся в камерах (а не общежитиях, как на обычных и облегченных условиях);

◼️в месяц в тюремном магазине можно тратить лишь 6600 рублей на еду;

◼️в год можно получать только одну посылку или передачу и одну бандероль;

◼️заключенный может рассчитывать лишь на одно длительное и два краткосрочных свидания;

◼️в день положено лишь полтора часа прогулки (при хорошем поведении время могут увеличить до трех часов).