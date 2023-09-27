В Эстонии состоится ЧЕ-2026 по футболу среди юношей до 17 лет

В прошлом ЭФС успешно организовал несколько крупных футбольных мероприятий, в том числе финальный турнир молодежного чемпионата Европы до 19 лет в 2012 году, суперфинал Евролиги по пляжному футболу в 2015 году, матч за Суперкубок УЕФА на таллиннской „А. Ле Кок Арене“ в 2018 году и финальный турнир чемпионата Европы среди девушек до 17 лет этой весной. Кроме того, в 2020 году ЭФС должен был организовать чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

„То, что Эстонии за короткий срок доверили организацию различных соревнований под эгидой УЕФА, говорит о том, что мы проделали очень хорошую работу, зарекомендовав себя как надежный партнер и качественный организатор. Решение УЕФА - это признание организаторов и всего футбольного сообщества, поскольку одним из важных аспектов проведения подобных турниров является посещаемость, которая до сих пор была очень высокой“, — сказал президент ЭФС Айвар Похлак в пресс-релизе.

„Проводя все соревнования под эгидой УЕФА, мы преследовали четкие цели: в 2012 году мы внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры, качество организации и популяризацию спорта, матчем за Суперкубой в 2018 году мы отметили юбилей Эстонской Республики и завершили строительство арены, в центре внимания финального турнира этого года было развитие женского футбола“, — пояснил Похлак.

Точную концепцию и места проведения турнира 2026 года Эстонский футбольный союз обнародует дополнительно. На турнир допускаются игроки 2009 года рождения и позже.

Сборная Эстонии в качестве организатора турнира получит автоматическую путевку в финальную часть, а всего в финальном турнире примет участие восемь команд.

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