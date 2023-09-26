За первую неделю приема предложений по народному бюджету Таллинна поступило 127 идей. Чего хотят горожане?

Мэр Михаил Кылварт выразил удовлетворенность в связи с тем, насколько активно и содержательно проходит сбор идей. „За первую неделю поступило уже 127 предложений, участие приняли жители всех районов. Особенно радует, что предложения затрагивают важные сферы городской жизни. На данный момент поступило больше всего идей в области улучшения условий для занятий спортом и досуга, однако общественность волнуют также такие сферы как экологичное городское пространство, безопасность, а также забота о детях и молодежи, - сказал Кылварт. – Благодарю всех горожан, представивших свои идеи, и призываю остальных воспользоваться этой возможностью“.

Наиболее активными в первую неделю приема предложений были жители Кесклинна и Нымме, они представили 31 и 29 идей соответственно. В Пыхья-Таллинне за этот период представлена 21 идея, в Ласнамяэ – 14, в Хааберсти – 12, в Мустамяэ – 10, в Кристийне – 7, в Пирита – 3. Среди сфер наиболее активно представлены спорт и досуг (43 идеи), при этом большинство из них связаны с диск-гольфом. Как и в прежние годы, много внимания уделяется экологичному городскому пространству (36) и безопасности (27). Горожане предлагают идеи по строительству велодомов, тротуаров, созданию закрытых для автомобилей зон, понижению бордюров. Представлено 7 идей для детей и молодежи, еще 14 предложений распределены среди других сфер. Множество предложений связаны с движением на свежем воздухе.

Представить свои идеи можно до 8 октября 2023 года на вэб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районной управе и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. Следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ.