Исполком УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах

Исполком УЕФА предлагает восстановить мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась, передаетофициальный сайт УЕФА.

„УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен прекращать посылать послания мира и надежды“, - отмечается в заявлении УЕФА.

Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

В то же время исполком снова подчеркнул, что осуждает незаконную войну со стороны России, и подтвердил: отстранение всех остальных российских команд (клубов и сборных) останется в силе вплоть до окончания конфликта.

„Продолжающая дисквалификация в отношении взрослых российских команд отражает приверженность УЕФА позиции против насилия и агрессии. УЕФА намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится война и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших турнирах, мы не только не признаем и не поддерживаем их фундаментальное право на всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в, как мы надеемся, более яркие и способные будущие поколения и лучший завтрашний день“, - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Все российские команды были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

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