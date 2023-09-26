ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (580-й день) | Разрушена единственная паромная переправа между Украиной и Румынией. СМИ: подразделения ЧВК „Вагнер“ начали возвращаться под Бахмут

В Кривом Роге утром произошел взрыв, который был вызван попаданием российской ракеты в одно из местных предприятий. Это следует из поста председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram-канале: „По Кривому Рогу оккупанты нанесли ракетный удар. Целились в одно из предприятий, пострадавших и разрушений нет“.

Министерство национальной обороны Румынии осудило российскую атаку на припортовую инфраструктуру Одесской области , в результате которой пострадала паромная переправа на украинско-румынской границе. „Минобороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку вблизи государственных границ во время российских атак на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры минувшей ночью. Мы решительно осуждаем эти необоснованные и незаконные атаки“, - говорится в сообщении ведомства. В результате ночного обстрела Одесской области была приостановлена работа паромного пункта пропуска „Орловка-Исакча“ на границе Украины и Румынии, сообщила украинская Госпогранслужба. Это единственная паромная переправа через Дунай между двумя странами.

В ночь на 26 сентября российские войска нанесли новые удары дронами по припортовой инфраструктуре Одесской области. Атака длилась около двух часов. Несмотря на результативные действия сил противовоздушной обороны, сбивших большинство беспилотников, в Измаильском районе несколько дронов попали в цель. В результате были ранены два человека. „Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись“, - написал в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Над Украиной в ночь на 26 сентября были уничтожены 26 из 38 атаковавших ее беспилотников , сообщили Воздушные силы ВСУ. Согласно их данным, против ударных дронов Shahed-136 и Shahed-131“, запущенных с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск и мыс Чауда), были применены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. „За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 40 самолетовылетов, 20 из них - на огневое поражение противника“, - говорится в сообщении.

Ракета, которая упала в польском селе Пшеводув в ноябре 2022 года, принадлежала ПВО Украины , сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванные источники, осведомленные с ходом расследования, которое ведет прокуратура страны. По их словам, следователи установили, что найденные обломки принадлежат ракете С-300 5-В-55 российского производства, и вычислили, откуда именно она была запущена. Эта оценка - категорическая и исключает возможность того, что ракету выпустили российские войска, заверили собеседники газеты.

Первые подразделения ЧВК „Вагнер“ начали возвращаться под Бахмут для контрнаступления на ранее утраченные позиции, пишет российский провоенный Telegram-канал „Рыбарь“. По его данным, речь идет о наемниках, которые откололись от основных сил ЧВК после мятежа Евгения Пригожина. Основу, как сообщается, составляют бойцы созданных министерством обороны России ЧВК „Редут“ и „Добровольческого корпуса“, куда включили подразделения ЧВК „Вагнер“. В то же время вопрос о включении „вагнеровцев“ в структуры Росгвардии до сих пор не решен. „На совете командиров ЧВК 22 сентября единогласного решения по этому вопросу принято не было. Возможно, часть бойцов и согласится на такие условия, но точно не все“, - пишет „Рыбарь“.

Накануне Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили, что командующий Черноморским флотом был среди 34 российских офицеров, погибших при ударе по зданию штаба флота в оккупированном Севастополе.

Министерство обороны России распространило видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором показан командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов , принявший участие в работе по видеосвязи. Высокопоставленный офицер попал в кадр на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергей Шойгу. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели адмирала, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны.

Вооруженные силы Украины ударили ракетой HIMARS по пункту управления российских военных в Херсонской области , сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. По их словам, удар был нанесен по наводке Службы безопасности Украины. В это время в пункте управления проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Утверждается, что в результате удара были убиты восемь российских офицеров, еще семь получили ранения.

Украина перенесла часть производства своих дальнобойных ракет за пределы страны. Это произошло после того, как российские военные поразили одно из мест сборки таких ракет, сообщил в интервью испанской газете ABC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он не уточнил, какой именно объект поразили россияне и когда это произошло. „Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет. Сейчас мы вывели определенную часть производства за пределы нашей страны“, - сказал Данилов.

Не менее семи человек получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области, заявил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По его словам, вечером 25 сентября и утром 26 сентября под удар попало село Киселевка, из-за чего были ранены шесть человек. Кроме того, российские войска атаковали дроном-камикадзе Берислав, пострадал полицейский из Днепропетровской области. За минувшие сутки, как сообщил Прокудин, в результате российских обстрелов в области шесть человек погибли и десять получили ранения.

Минобороны РФ сообщило, что накануне уничтожило крылатой ракетой 12 ангаров с тремя тысячами боеприпасов различного калибра в районе села Киселевка Херсонской области. Ведомство распространило кадры, на которых видны взрывы и последующие пожары.

Собеседник ВВС Украина в СБУ сообщил, что именно дрон спецслужбы сбросил взрывное устройство на электроподстанцию ​​в селе Снагость Курской области. В результате этой атаки без света остались семь населенных пунктов.

„Россияне должны понимать, что если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать“, — добавил собеседник в СБУ.

Там указывают, что в случае атак на энергетику Украины россияне будут на себе чувствовать, что такое блекаут, графики отключений и поиски генераторов.