Вступи в уникальный мир миллионеров
В Старом городе Таллинна вскоре появится развлекательно-гостиничный комплекс, изначально похожий на сцену из фильма о Джеймсе Бонде. Super high end и shaken not stirred!
Быстро растущая Yolo Group
Тем, кто хочет окунуться в мир миллионеров и сам стать его частью, в первую очередь бросается в глаза гедонистическое кредо компании Yolo: You only live once. В самом деле, живем мы только один раз – но о чем конкретно речь?
Yolo Group – одна из самых успешных технологических компаний Эстонии, ее темпы роста в последние годы достигли головокружительных высот. Предприятие работает уже более 20 лет и постепенно перешло из онлайн-мира в реальный. А именно: изначально речь шла об играх онлайн-казино – фирма, получившая известность под названием Heathmont, как будто бы полностью была посвящена ИT-сфере. В глобальном масштабе еще большее признание пришло с созданием первого в мире лицензированного онлайн-криптоказино.
Известно, что работать с криптовалютой удобно, быстро и это привлекает миллионеров. Когда пришло время пандемии, фирма сделала следующий большой шаг, поскольку мир, запертый по домам, начал скучать по реальному человеческому контакту. В Пыхья-Таллинне была открыта live-студия, и за короткое время было обучено большое число game presenter’ов (в обычном казино их называют крупье), которые могли реально общаться с клиентами перед камерами.
И вот… сделан еще более широкий шаг навстречу будущему!
Уникальный развлекательный центр в Старом городе
В связи с криптовалютой у фирмы сформировалась лояльная клиентская база – состоятельные клиенты, инвесторы и сверхбогатые люди со всего мира. Короче говоря, люди, для которых не проблема оставить на столе хоть миллион евро за один вечер. Именно для них прямо здесь, на улице Ратаскаэву, начали предлагать совершенно уникальную услугу.
Компания инвестировала 30 миллионов евро в строительство полноценного развлекательного центра Bombay Club & Hotel. Особо эксклюзивным клиентам – например бизнесменам, прилетающим из Японии на частном самолете, – предлагается так называемый „сервис на 360 градусов“: приватное казино, спа, отель, рестораны, винный погреб, сигарная комната, пекарня и кафе. Bombay Club & Hotel действительно является приватным, так как люди с улицы могут войти в отель и ресторан, но в клуб можно попасть только по приглашению.
Bombay Studio работает с live-студиями по всему миру, но Bombay Club – это первый landscape-дом компании, который будет построен прямо здесь – дом Yolo в Таллинне. В будущем клиент сможет реально сесть за игровой стол в Bombay Club с крупье, которого он знает по экрану. А крупье сможет работать в самом уникальном частном казино в мире, ведь другого такого центра фактически еще не было построено. Однако возможности открываются не только крупье, ...
Твой шанс вступить в мир миллионеров
...поскольку в связи со строительством центра нужны около 150 человек. Бармены, дилеры, повара и их помощники, администраторы, посудомойки, уборщицы, персонал спа и весь обслуживающий персонал – это ваш шанс!
Компанию характеризует смелость действовать по-новому и очень сильная культура управления. В Таллинне будет предлагаться первоклассная услуга, а также сервис, которого здесь раньше не видели. Yolo предлагает работникам уникальную и богатую возможностями рабочую среду, где вклад работника достойно вознаграждается. Помимо хорошего мотивационного пакета для работодателя важно постоянное развитие сотрудников, чему способствуют различные тренинги как внутри компании, так и выездные, а также планы личностного развития. В такой рабочей среде легко ощутить чувство единения – многим game presenter’ам, которые сейчас работают в live-студиях, не терпится поработать в landspace-казино. Да, много английских слов, но надо учитывать, что клиенты международные и в основном их обслуживают на родном языке.
И Yolo Group в целом, и Bombay Club предлагают отличные возможности для карьерного продвижения. Наш лучший пример – исполнительный директор компании Маарья Пярт, которая 13 лет назад начала карьеру стажером, а к сегодняшнему дню достигла профессиональной вершины. Здесь мы ищем людей, которые действительно к чему-то стремятся и чья потребность в достижениях выше, чем у среднестатистического человека.
В Yolo и Bombay вы сможете работать бок о бок с лучшими специалистами в своей сфере, это воодушевляющая среда. Если у вас в жизни высокие цели, то Yolo именно для вас: мечты сбываются, если вы посвящаете им себя, и Yolo – подходящее место, чтобы воплотить их в жизнь.
Сегодня в Yolo по всему миру работает почти 1000 человек, а менталитет компании остался стартаперским. Сэр Ричард Брэнсон однажды сказал, что если вы позаботитесь о своих сотрудниках, то они позаботятся о ваших клиентах. Это мантра, которая всегда была важна для Yolo. We work hard but we also play hard.
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