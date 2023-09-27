Вступи в уникальный мир миллионеров

Три вопроса сотрудникам

Илона Крехова, Game Presenter & Mentor at Bombay Studio

Как ты оказалась в Yolo?

Меня пригласила подруга, с которой мы вместе работали до Yolo. Я здесь уже больше двух лет. Это хорошее место, где много людей со всего мира, здесь много языковой практики. Весь год у нас проводятся очень интересные мероприятия, такие как летние дни или зимние гала-вечера. В доме всегда много прохладительных напитков, фруктов и улыбок.

Что тебе больше всего нравится в вашей работе?

Конечно, люди! У меня такие разные и прекрасные коллеги, с которыми мы вместе проводим время и вне работы. Я завела много новых друзей в Yolo!

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?

Каждый день у нас происходит что-то интересное! Но запомнилось, как мы с коллегами пели караоке. Я помню Рождество, когда все играли в „Тайного Санту“ и каждый день можно было найти под елкой свой подарок. Самый первый день в Yolo запомнился еще и тем, что сначала я ничего не знала, но все были очень дружелюбны и помогали мне. Это дружелюбие и готовность помочь сохранились и по сей день.

Кейди Урбаник, Head of VIP Services

Как ты оказалась в Yolo?

Я вернулась в Эстонию после десяти лет жизни за границей и сходила на собеседование в некоторые эстонские технологические фирмы. Когда уже получила пару предложений, родственник, который несколько лет работал в Yolo, предложил прийти и просто посмотреть, как покажется – он пытался дать мне понять, что я хорошо подхожу по культуре fit. Первая встреча с моим будущим начальником доказала, что это так. Через десять минут я поняла, что Yolo – именно мое место.

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

Дни не похожи один на другой! Рутина не входит в мой „словарь Yolo“: поскольку наша работа – ежедневное координирование работы со многими другими отделами, а также с клиентами и внешними партнерами, то ежедневно происходит масса сюрпризов и изменений. Самое важное в таких ситуациях это хорошая командная работа и поддержка членов коллектива, ведь вместе мы можем все, и каждая преодоленная трудность все больше сплачивает нашу небольшую команду.

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?

Мой самый незабываемый рабочий день – это встреча с клиентами на Abu Dhabi Grand Prix: я никогда не думала, что смогу испытать такое сама, еще лучше было делиться этим с клиентами: работа с ними после общих впечатлений стала еще более прочной.

Олег Кеменев, Senior Technical Manager

Как ты попал на работу в Yolo?

Мой приход на работу в Yolo был довольно случайным. Я не искал работу напрямую, у меня был свой бизнес. В какой-то момент я почувствовал, что хочу большей стабильности, поскольку предпринимательство часто сопровождается стрессом. Я подумал: начну раз в неделю просматривать предложения о работе и подавать заявки на место. Первое предложение о работе, которое бросилось мне на глаза, было в Yolo. Набор сотрудников был настолько интересным и прошел быстро, так что вскоре я получил предложение.

Fun fact: до того, как мне предложили работу, я планировал на месяц поехать в лесной домик, чтобы отключиться. Через месяц я начал работу в Yolo, обогащенный совершенно новым опытом.

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

У меня много разных проектов, а это значит, что работа каждый день очень многообразная и разная. Те, кто чувствует в себе большой потенциал и стремление к самореализации, смогут на 100 % реализовать это в Yolo.

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?