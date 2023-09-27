Аттрактивные работодатели. Осень 2023
27.09.2023, 14:44

Вступи в уникальный мир миллионеров

 
Так будет выглядеть фойе отеля Bombay
Так будет выглядеть фойе отеля Bombay
ФОТО: Yolo Group

В Старом городе Таллинна вскоре появится развлекательно-гостиничный комплекс, изначально похожий на сцену из фильма о Джеймсе Бонде. Super high end и shaken not stirred!

Быстро растущая Yolo Group

Тем, кто хочет окунуться в мир миллионеров и сам стать его частью, в первую очередь бросается в глаза гедонистическое кредо компании Yolo: You only live once. В самом деле, живем мы только один раз – но о чем конкретно речь?

Yolo Group – одна из самых успешных технологических компаний Эстонии, ее темпы роста в последние годы достигли головокружительных высот. Предприятие работает уже более 20 лет и постепенно перешло из онлайн-мира в реальный. А именно: изначально речь шла об играх онлайн-казино – фирма, получившая известность под названием Heathmont, как будто бы полностью была посвящена ИT-сфере. В глобальном масштабе еще большее признание пришло с созданием первого в мире лицензированного онлайн-криптоказино.

Известно, что работать с криптовалютой удобно, быстро и это привлекает миллионеров. Когда пришло время пандемии, фирма сделала следующий большой шаг, поскольку мир, запертый по домам, начал скучать по реальному человеческому контакту. В Пыхья-Таллинне была открыта live-студия, и за короткое время было обучено большое число game presenter’ов (в обычном казино их называют крупье), которые могли реально общаться с клиентами перед камерами.

И вот… сделан еще более широкий шаг навстречу будущему!

Уникальный развлекательный центр в Старом городе

В связи с криптовалютой у фирмы сформировалась лояльная клиентская база – состоятельные клиенты, инвесторы и сверхбогатые люди со всего мира. Короче говоря, люди, для которых не проблема оставить на столе хоть миллион евро за один вечер. Именно для них прямо здесь, на улице Ратаскаэву, начали предлагать совершенно уникальную услугу.

Японский ресторан в стиле омакасе в отеле Bombay, который будет открыт для всех

Компания инвестировала 30 миллионов евро в строительство полноценного развлекательного центра Bombay Club & Hotel. Особо эксклюзивным клиентам – например бизнесменам, прилетающим из Японии на частном самолете, – предлагается так называемый „сервис на 360 градусов“: приватное казино, спа, отель, рестораны, винный погреб, сигарная комната, пекарня и кафе. Bombay Club & Hotel действительно является приватным, так как люди с улицы могут войти в отель и ресторан, но в клуб можно попасть только по приглашению.

Bombay Studio работает с live-студиями по всему миру, но Bombay Club – это первый landscape-дом компании, который будет построен прямо здесь – дом Yolo в Таллинне. В будущем клиент сможет реально сесть за игровой стол в Bombay Club с крупье, которого он знает по экрану. А крупье сможет работать в самом уникальном частном казино в мире, ведь другого такого центра фактически еще не было построено. Однако возможности открываются не только крупье, ...

Три вопроса сотрудникам

Илона Крехова, Game Presenter & Mentor at Bombay Studio

Как ты оказалась в Yolo?

Меня пригласила подруга, с которой мы вместе работали до Yolo. Я здесь уже больше двух лет. Это хорошее место, где много людей со всего мира, здесь много языковой практики. Весь год у нас проводятся очень интересные мероприятия, такие как летние дни или зимние гала-вечера. В доме всегда много прохладительных напитков, фруктов и улыбок.

Что тебе больше всего нравится в вашей работе?

Конечно, люди! У меня такие разные и прекрасные коллеги, с которыми мы вместе проводим время и вне работы. Я завела много новых друзей в Yolo!

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?

Каждый день у нас происходит что-то интересное! Но запомнилось, как мы с коллегами пели караоке. Я помню Рождество, когда все играли в „Тайного Санту“ и каждый день можно было найти под елкой свой подарок. Самый первый день в Yolo запомнился еще и тем, что сначала я ничего не знала, но все были очень дружелюбны и помогали мне. Это дружелюбие и готовность помочь сохранились и по сей день.

Кейди Урбаник, Head of VIP Services

Как ты оказалась в Yolo?

Я вернулась в Эстонию после десяти лет жизни за границей и сходила на собеседование в некоторые эстонские технологические фирмы. Когда уже получила пару предложений, родственник, который несколько лет работал в Yolo, предложил прийти и просто посмотреть, как покажется – он пытался дать мне понять, что я хорошо подхожу по культуре fit. Первая встреча с моим будущим начальником доказала, что это так. Через десять минут я поняла, что Yolo – именно мое место.

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

Дни не похожи один на другой! Рутина не входит в мой „словарь Yolo“: поскольку наша работа – ежедневное координирование работы со многими другими отделами, а также с клиентами и внешними партнерами, то ежедневно происходит масса сюрпризов и изменений. Самое важное в таких ситуациях это хорошая командная работа и поддержка членов коллектива, ведь вместе мы можем все, и каждая преодоленная трудность все больше сплачивает нашу небольшую команду.

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?

Мой самый незабываемый рабочий день – это встреча с клиентами на Abu Dhabi Grand Prix: я никогда не думала, что смогу испытать такое сама, еще лучше было делиться этим с клиентами: работа с ними после общих впечатлений стала еще более прочной.

Олег Кеменев, Senior Technical Manager

Как ты попал на работу в Yolo?

Мой приход на работу в Yolo был довольно случайным. Я не искал работу напрямую, у меня был свой бизнес. В какой-то момент я почувствовал, что хочу большей стабильности, поскольку предпринимательство часто сопровождается стрессом. Я подумал: начну раз в неделю просматривать предложения о работе и подавать заявки на место. Первое предложение о работе, которое бросилось мне на глаза, было в Yolo. Набор сотрудников был настолько интересным и прошел быстро, так что вскоре я получил предложение.

Fun fact: до того, как мне предложили работу, я планировал на месяц поехать в лесной домик, чтобы отключиться. Через месяц я начал работу в Yolo, обогащенный совершенно новым опытом.

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

У меня много разных проектов, а это значит, что работа каждый день очень многообразная и разная. Те, кто чувствует в себе большой потенциал и стремление к самореализации, смогут на 100 % реализовать это в Yolo.

Какой рабочий день тебе запомнился больше всего?

Не указывая конкретный день, могу сказать, что Yolo очень оппортунистичен, а это значит, что планы часто меняются, и иногда может неожиданно появиться новый проект, которого не было в нашей „дорожной карте“. Это означает, что всю деятельность необходимо снова перепланировать и организовать заново. Довольно часто в начале чувствуешь, будто находишься в хаосе, но когда проект завершен, возвращается мощное и хорошее чувство!

Твой шанс вступить в мир миллионеров

...поскольку в связи со строительством центра нужны около 150 человек. Бармены, дилеры, повара и их помощники, администраторы, посудомойки, уборщицы, персонал спа и весь обслуживающий персонал – это ваш шанс!

Компанию характеризует смелость действовать по-новому и очень сильная культура управления. В Таллинне будет предлагаться первоклассная услуга, а также сервис, которого здесь раньше не видели. Yolo предлагает работникам уникальную и богатую возможностями рабочую среду, где вклад работника достойно вознаграждается. Помимо хорошего мотивационного пакета для работодателя важно постоянное развитие сотрудников, чему способствуют различные тренинги как внутри компании, так и выездные, а также планы личностного развития. В такой рабочей среде легко ощутить чувство единения – многим game presenter’ам, которые сейчас работают в live-студиях, не терпится поработать в landspace-казино. Да, много английских слов, но надо учитывать, что клиенты международные и в основном их обслуживают на родном языке.

И Yolo Group в целом, и Bombay Club предлагают отличные возможности для карьерного продвижения. Наш лучший пример – исполнительный директор компании Маарья Пярт, которая 13 лет назад начала карьеру стажером, а к сегодняшнему дню достигла профессиональной вершины. Здесь мы ищем людей, которые действительно к чему-то стремятся и чья потребность в достижениях выше, чем у среднестатистического человека.

Yolo Groupi suvepäevad 2022. aastal Lammasmäe puhkekeskuses

В Yolo и Bombay вы сможете работать бок о бок с лучшими специалистами в своей сфере, это воодушевляющая среда. Если у вас в жизни высокие цели, то Yolo именно для вас: мечты сбываются, если вы посвящаете им себя, и Yolo – подходящее место, чтобы воплотить их в жизнь.

Сегодня в Yolo по всему миру работает почти 1000 человек, а менталитет компании остался стартаперским. Сэр Ричард Брэнсон однажды сказал, что если вы позаботитесь о своих сотрудниках, то они позаботятся о ваших клиентах. Это мантра, которая всегда была важна для Yolo. We work hard but we also play hard.

Дополнительная информация:

careers.yolo.com



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