ВИДЕО | На коллегии Минобороны РФ показали командующего Черноморским флотом — после того, как Украина объявила о его гибели

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели Соколова, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны. „Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать“, — сказал Песков (цитата по „Интерфаксу“).

Украинские военные заявили 25 сентября, что командующий Черноморским флотом якобы погиб при ударе по штабу флота в Севастополе, но не предоставили никаких доказательств. Независимые источники эту информацию не подтверждали.

Командование Сил специальных операций (ССО) Украины сообщило, что уточняет информацию о Викторе Соколове. „Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции“, — сообщили в ССО. Там подчеркнули, что „имеющиеся источники“ утверждают, что Соколов погиб при ударе в Севастополе, а „многих до сих пор так и не удалось идентифицировать“.

Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Силы спецопераций Украины утверждают, что при ударе якобы погибли 34 офицера и 105 военных получили ранения.

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