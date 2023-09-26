Правительство представляет госбюджет и бюджетную стратегию | Кая Каллас: нам нужно будет ввести „налог на безопасность“(20)
Сегодня правительство на своем заседании утвердило государственный бюджет на 2024 год и бюджетную стратегию на ближайшие четыре года. После заседания правительство Эстонии проводит специальную пресс-конференцию, на которой рассказывает о бюджете на 2024 год.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200).
Премьер-министр Кая Каллас, сказала сегодня, представляя бюджет и стратегию на предстоящие четыре года, что при компенсации бюджетного дефицита 2025 года придется вводить „так сказать налог на безопасность“.
Он сейчас лишь на уровне составления, он будет обсуждаться — какова его база, с чего брать налог, - сказала Каллас. Но целью налога является финансирование государственной обороны, внутренней безопасности, защиты населения, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии“.
По словам Каллас, новый „налог безопасности“ покроет развитие эстоноязычного информационного пространства, расходы по переходу на эстоноязычное образование, расходы на укрепление страны на случай кризисов.
Как сказала Каллас (далее - прямое цитирования премьер-министра), государственные финансы находятся в сложном состоянии. Решения предыдущих правительств брать займы, начиная с 2016 года, означают, что к 2024 году долговая нагрузка Эстонии составит 21% ВВП. Цель — вытащить государство из этой ситуации.
Поэтому все министры должны были принять непопулярные решения. Без них государство, по летнему прогнозу, должно было выплатить в 2027 году процентов по кредиту на 480 млн евро.
При формировании стратегии у нас были ясные приоритеты. Во-первых военная безопаность и безопасность в более широком смысле, во-вторых — экономический рост с опорой на реформы, в-третьих — устойчивость государственных финансов, в-четвертых - образование и в-пятых — поддержка Украины.
Расходы госбюджета 2024 года составят 17,7 млрд, доходы — 16.8 мрлд, инвестиции — 1,9 млрд. Дефицит бюджета — 2,9% ВВП.
В следующем году повысится налог с оборота, который даст бюджету 235 млн. Повышения других налогов не будет.
Высшее образование правительство поддержит суммой 274,7 млн евро.
Сфера культуры получит от правительства дополнительно 3 млн евро. Правительство планирует инвестировать 155 млн евро в более сберегающую жилую среду и зеленый поворот.
В проект RailBaltic будет инвестировано 216 млн евро.
Выступивший следом Маргус Цахкна отметил, что „положение с государственными финансами намного сложнее, чем в 2008-2009 годах“,
Министр рассказал, какие варианты были выхода из ситуации и отметил, что правительству пришлось принимать болезненные решения.
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