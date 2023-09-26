Английский футбольный клуб унизил модель OnlyFans на глазах у всего мира

Английский клуб из 8-го дивизиона „Йейт Таун“ попал в скандальную ситуацию, связанную с перепиской с моделью OnlyFans.

В твиттере клуба появился скриншот переписки с некоей девушкой, подписанный так: „Раньше у нас были странные запросы, но я думаю, что это превосходит все…“

Элли пришла в голову идея снимать эротический контент для OnlyFans на стадионе во время матча английского клуба. „Я хочу, чтобы были сделаны фотографии и, возможно, видео, на которых я совершаю действия сексуального характера в раздевалке и на поле“, — написала она.

„В идеале, это должно быть до или после игры, когда вокруг нет болельщиков“, — добавила она и спросила, захочет ли кто-нибудь из игроков или персонала поучаствовать в ее „проекте“. „То же самое касается и контента из раздевалки. Я прошу именно о дне матча, потому что мне интересно, захотят ли какие-нибудь игроки или сотрудники клуба поучаствовать в этом. На фотографиях и видео их лица могут быть размыты“.

Модель, подписавшаяся как „Элли“, попросила сохранить конфиденциальность своего предложения. И хотя от лица клуба девушке сообщили, что это будет сделано, переписку выложили в твиттер, правда, замазав аватрку модели.

Несмотря на обещание, разговор стал достоянием общественности, и Элли пришлось пережить, несомненно, самое большое унижение в своей жизни. Скриншот, опубликованный „Йейт Таун“, уже набрал более 12 000 лайков в социальных сетях.

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