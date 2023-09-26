Главу футбольного клуба застрелили в Колумбии после поражения команды(1)
Президент колумбийского футбольного клуба „Тигрес“ Эдгара Паеса застрелили, когда он вместе с дочерью возвращался домой после поражения его команды.
Президент футбольного „Тигреса“ (Богота) Эдгар Паес был застрелен после матча 13-го тура второго дивизиона чемпионата Колумбии по футболу. Об этом сообщается в на странице команды в соцсети.
Паеса застрелили, когда он возвращался домой после поражения „Тигрес“ в матче с „Атлетико“ (Кали) со счетом 2:3. Как сообщает El Tiempo, 63-летний функционер ехал на автомобиле вместе со своей дочерью. К машине подъехали двое неизвестных на мотоцикле и произвели несколько выстрелов.
Пули попали Паесу в грудь, шею и голову. Он был доставлен в больницу, где скончался.
Паес руководит клубом с 2015 года. При нем „Тигрес“ добился наибольшего успеха в своей истории — вышел в элитный дивизион в 2016-м, но через год вернулся во вторую лигу.
В нынешнем сезоне клуб выступает неудачно, являясь одним из аутсайдеров дивизиона.
Источник:„РБК Спорт“
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