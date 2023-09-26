Главу футбольного клуба застрелили в Колумбии после поражения команды

Паеса застрелили, когда он возвращался домой после поражения „Тигрес“ в матче с „Атлетико“ (Кали) со счетом 2:3. Как сообщает El Tiempo, 63-летний функционер ехал на автомобиле вместе со своей дочерью. К машине подъехали двое неизвестных на мотоцикле и произвели несколько выстрелов.



Пули попали Паесу в грудь, шею и голову. Он был доставлен в больницу, где скончался.



Паес руководит клубом с 2015 года. При нем „Тигрес“ добился наибольшего успеха в своей истории — вышел в элитный дивизион в 2016-м, но через год вернулся во вторую лигу.



В нынешнем сезоне клуб выступает неудачно, являясь одним из аутсайдеров дивизиона.