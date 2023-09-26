В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников. Власти отчитались о семи сбитых дронах

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вечером 25 сентября в небе над Грайворонским городским округом были сбиты семь дронов самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки одного из упавших дронов повредили автомобиль.

„Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход продолжим в светлое время суток“, — написал Гладков в телеграм-канале.

Минобороны РФ подтвердило, что сбило семь дронов над Белгородской областью, и возложило вину за попытку теракта на „киевский режим“.

Позже Минобороны РФ объявило, что также сбило два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.





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