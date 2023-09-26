Легенда НХЛ Доминик Гашек: каждый россиянин в НХЛ — это реклама войны

В эти выходные в Таллинне состоялся благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины, организованный руководителем харьковского хоккейного клуба „Витязь“ Романом Микутиным. Главным гостем мероприятия стал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, один из лучших вратарей всех времен Доминик Гашек, который с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину.