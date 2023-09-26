Легенда НХЛ Доминик Гашек: каждый россиянин в НХЛ — это реклама войны

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В эти выходные в Таллинне состоялся благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины, организованный руководителем харьковского хоккейного клуба „Витязь“ Романом Микутиным. Главным гостем мероприятия стал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, один из лучших вратарей всех времен Доминик Гашек, который с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину.
Корреспондент RusDelfi поговорил с легендарным игроком, который ранее заявлял, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами, среди которых и основатель движения „Putin Team“ Александр Овечкин.