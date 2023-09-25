ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (579-й день) | В Украину прибыли первые танки Abrams. Лондон: Попытки контратак армии РФ под Бахмутом провалились
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В результате ночных ударов российских войск по припортовой инфраструктуре Одессы существенно повреждены здания морского вокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, а также повреждены складские здания, сообщили в Telegram-канале Силы обороны Юга ВСУ. По их данным, „в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар“, который был оперативно ликвидирован.
Издание „Украинская правда“, комментируя фотоснимки последствий ударов, подчеркивает, что вокзал и гостиница „почти уничтожены“.
Кроме того, в результате падения обломков повреждены складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. В нескольких домах взрывными волнами выбило стекла.
В результате ночного удара российских войск по Одесской области два человека погибли - тела нашли под завалами зернохранилища, сообщил позже глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Россия выпустила в направлении Одесской области крылатые ракеты „Калибр“, сверхзвуковые ракеты „Оникс“, а также беспилотники Shahed, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Россия нанесла два удара управляемыми авиабомбами по Херсону и еще два - по Антоновке, написал в Facebook глава Херсонской горадминистрации Роман Мрочко. „Информация о разрушениях и пострадавших уточняется“, - добавил он.
В дневной сводке российского Министерства обороны есть абзац, содержащий некоторые подробности обстрела Одессы. При этом ни Одесса, ни другие места там не упоминаются, так что с уверенностью говорить об этом невозможно.
Пассаж этот выглядит так: „Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута“.
Губернаторы граничащих с Украиной Курской и Брянской областей сообщили, что их регионы были атакованы украинскими беспилотниками. Глава Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале: „В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет“. Еще один беспилотник, согласно данным Старовойта, упал в Курском районе, в результате были выбиты стекла в частном доме. Губернатор пообещал „оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества“.
Во время атаки беспилотников на Курскую область один из дронов попал в здание министерства внутренних дел, пишут со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины украинское издание Liga.net,
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что над Суражским районом ночью были сбиты два дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Российская авиация утром сбросила на город Берислав Херсонской области четыре авиабомбы, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, одна бомба попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы, из-за авиаудара по зданию ЖЭКа в Бериславе погибли три человека.
Россия на западе Запорожской области в условиях контрнаступления ВСУ „приносит в жертву боевую мощь, пытаясь удержать каждый метр территории“ и не отводит свои подразделения на оборонительные позиции южнее, а наоборот, бросает их в затратные контратаки, пишет в новом обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Его аналитики полагают, что такое упорство может быть направлено на поддержку целей Кремля в информационной и гибридной войне - в частности, озвучиваемых Путиным нарративов о том, что наступление украинской армии не имеет успеха и приводит к потере ей большого количества поставленной Западом техники.
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта, сообщает „Медиазона“ со ссылкой на информацию из базы российского ведомства. Все трое „разыскиваются по статье УК“, подробности уголовных дел, возбужденных против них, неизвестны.
Первая партия танков M1 Abrams американского производства была доставлена в Украину на несколько месяцев раньше первоначальных оценок, сообщает The New York Times со ссылкой на двух представителей министерства обороны США. По данным издания, эти танки могут быть использованы в украинском контрнаступлении. Чиновники не назвали количество машин, уже прибывших в Украину, но заверили, что еще больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы. Всего США обещали передать для нужд ВСУ 31 такой танк. Владимир Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams уже находятся в Украине. „Хорошие новости от министра (обороны Украины Рустема. - Ред.) Умерова. „Абрамсы“ уже в Украине и готовятся усилить наши бригады.
В результате ракетного удара украинских военных по штабу Черноморского флота (ЧФ) России в аннексированном Севастополе 22 сентября погибли 34 офицера, среди них - командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов, сообщило командование Сил специальных операций (ССО) ВСУ. По его данным, еще 150 военных были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.
Кроме того, командование ССО обновило данные о потерях РФ в результате атаки на большой десантный корабль (БДК) „Минск“ 13 сентября. „Учитывая факт, что БДК „Минск“ должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта“, - говорится в сообщении.
За последнюю неделю, по данным британской военной разведки, российские войска „предприняли согласованные усилия для проведения локальных контратак против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях“. „В обоих районах украинские силы отразили атаки России и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией“, - говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в соцсети X (бывший Twitter).
Комментарии российского военного сообщества свидетельствуют о „крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках“, особенно в районе Бахмута. В них сообщается о „непродуманных“ наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, пишут британские военные.
Российские войска днем обстреляли из артиллерии город Часов Яр Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Игорь Мороз. По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере четыре частных и три многоквартирных дома, детский сад, котельная и промышленное здание. Информации о пострадавших пока нет.
Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека опубликовала в понедельник, 25 сентября, устный доклад, содержащий обновленные данные по ситуации в стране. Согласно документу, войска РФ продолжают совершать на территории Украины военные преступления против мирных граждан.
В тексте доклада перечисляются нападения с использованием оружия взрывного действия, пытки, сексуализированное и гендерное насилие, нападения на энергетическую инфраструктуру. Подчеркивается, что в некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. Также особо указывается на разрушительные последствия вооруженного конфликта для детей. В частности, комиссия продолжает расследовать отдельные случаи, связанные с предполагаемой передачей несопровождаемых несовершеннолетних лиц в РФ, проводимой российскими властями.
Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самим слышать, как происходят эти нарушения.
Следственный комитет России признал удар ВСУпо „промышленному объекту“ в городе Сорокино (бывший Краснодон) в оккупированной части Луганской области. По данным ведомства, в результате обстрела два мирных жителя погибли и трое получили ранения. Сорокино находится более чем в ста километрах от линии фронта.
Судя по сводке украинского генштаба на вечер понедельника, а также сообщениям военных блогов с обеих сторон, существенных перемен на фронтах по-прежнему нет: и на востоке, и на юге продолжаются взаимные атаки и контратаки без заметных территориальных приобретений.
О боях на самом северном участке фронта, на купянском и лиманском направлениях, генштаб в этой сводке ничего не сообщает, а лишь пишет оба авиаударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов российской армией. Судя по названиям этих пунктов, линия фронта там не изменилась.
Возле Бахмута, как пишет генштаб, украинские военные отбили контратаку в районе Клещеевки. Российские военные блогеры утверждают, что руины этого села в нескольких километрах к югу от Бахмута сейчас никто полностью не контролирует. Украинские военные ранее объявили об освобождении села.
Кроме того, российские военные телеграм-каналы публикуют неподтвержденные сообщения о том, что на северном фланге в районе Бахмута российские военные снова захватили село Орехово-Васильевка. В сводке украинского генштаба об этом ничего нет.
Дальше на юг, в руинах города Марьинка, украинские части, как утверждает генштаб, за сутки отбили семь атак противника, а также его „попытку улучшить утраченное положение“ чуть южнее, в районе села Новомихайловка.
Нет в сводке и сведений о каких-либо существенных переменах на южном фронте.
„Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают силы врага вдоль всей линии фронта“, — говорится в сводке.
Вечером Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил „прилет“, то есть попадание российской ракеты по некой цели в городе — но по какой именно, он не сообщает по соображениям секретности.
Назначенный Россией глава властей Севастополя Михаил Развожаев вечером сообщил об одной сбитой ракете; украинские источники сообщают о взрыве на севере полуострова, в районе Джанкоя.
„Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается“, — написал Развожаев в телеграм-канале.
Военно-гражданский аэродром „Бельбек“ расположен у северной окраины Севастополя.
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники на месте сообщают о взрыве в районе Джанкоя на севере Крыма.