ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (579-й день) | В Украину прибыли первые танки Abrams. Лондон: Попытки контратак армии РФ под Бахмутом провалились

Губернаторы граничащих с Украиной Курской и Брянской областей сообщили, что их регионы были атакованы украинскими беспилотниками. Глава Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале: „В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет“. Еще один беспилотник, согласно данным Старовойта, упал в Курском районе, в результате были выбиты стекла в частном доме. Губернатор пообещал „оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества“.

Пассаж этот выглядит так: „Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута“.

В дневной сводке российского Министерства обороны есть абзац, содержащий некоторые подробности обстрела Одессы . При этом ни Одесса, ни другие места там не упоминаются, так что с уверенностью говорить об этом невозможно.

Россия нанесла два удара управляемыми авиабомбами по Херсону и еще два - по Антоновке , написал в Facebook глава Херсонской горадминистрации Роман Мрочко. „Информация о разрушениях и пострадавших уточняется“, - добавил он.

В результате ночного удара российских войск по Одесской области два человека погибли - тела нашли под завалами зернохранилища, сообщил позже глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Кроме того, в результате падения обломков повреждены складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. В нескольких домах взрывными волнами выбило стекла.

В результате ночных ударов российских войск по припортовой инфраструктуре Одессы существенно повреждены здания морского вокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, а также повреждены складские здания, сообщили в Telegram-канале Силы обороны Юга ВСУ. По их данным, „в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар“, который был оперативно ликвидирован.

Во время атаки беспилотников на Курскую область один из дронов попал в здание министерства внутренних дел, пишут со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины украинское издание Liga.net,

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что над Суражским районом ночью были сбиты два дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Российская авиация утром сбросила на город Берислав Херсонской области четыре авиабомбы, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, одна бомба попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы, из-за авиаудара по зданию ЖЭКа в Бериславе погибли три человека.

Россия на западе Запорожской области в условиях контрнаступления ВСУ „приносит в жертву боевую мощь, пытаясь удержать каждый метр территории“ и не отводит свои подразделения на оборонительные позиции южнее, а наоборот, бросает их в затратные контратаки, пишет в новом обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Его аналитики полагают, что такое упорство может быть направлено на поддержку целей Кремля в информационной и гибридной войне - в частности, озвучиваемых Путиным нарративов о том, что наступление украинской армии не имеет успеха и приводит к потере ей большого количества поставленной Западом техники.

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта, сообщает „Медиазона“ со ссылкой на информацию из базы российского ведомства. Все трое „разыскиваются по статье УК“, подробности уголовных дел, возбужденных против них, неизвестны.