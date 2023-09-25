И в Латвии тоже: полиция считает наклейки „Я русский“ на машинах недопустимыми и предупреждает о санкциях

В госполиции пояснили, что речь идет, в частности, о стикерах „Я русский“ или „Я русская“.

„Учитывая геополитическую ситуацию на данный момент, военные действия России против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как „Я русский/Я русская“, таким образом, возможно, восхваляя военную агрессию или выражая поддержку военным преступлениям, совершенным страной-агрессором в Украине“, — говорится в сообщении Госполиции.

Такие наклейки сотрудники полиции могут потребовать немедленно удалить, а также попросить пояснить владельца авто, каковы были его цель и мотивация.

„При выявлении правонарушения лица могут быть привлечены к административной ответственности в связи с прославлением военной агрессии или военных преступлений.

Государственная полиция также одновременно призывает жителей сообщать, если обнаружены автомобили с такими надписями, позвонив в полицию по номеру 110“, — заявили в Госполиции.

Ранее в соцсетях были размещены фотографии, на которых изображена машина с надписью „Я русская“. Изображение вызвало возмущение пользователей — они призвали правоохранительные органы „действовать более активно“.

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