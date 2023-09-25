И в Латвии тоже: полиция считает наклейки „Я русский“ на машинах недопустимыми и предупреждает о санкциях(8)
Латвийская государственная полиция заявила, что размещение провокационных надписей на русском языке на автомобилях недопустимо, поэтому правоохранительные органы имеют право приказать их немедленно удалить. Об этом сообщает латвийский „Дельфи“ со ссылкой на LETA.
В госполиции пояснили, что речь идет, в частности, о стикерах „Я русский“ или „Я русская“.
„Учитывая геополитическую ситуацию на данный момент, военные действия России против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как „Я русский/Я русская“, таким образом, возможно, восхваляя военную агрессию или выражая поддержку военным преступлениям, совершенным страной-агрессором в Украине“, — говорится в сообщении Госполиции.
Такие наклейки сотрудники полиции могут потребовать немедленно удалить, а также попросить пояснить владельца авто, каковы были его цель и мотивация.
„При выявлении правонарушения лица могут быть привлечены к административной ответственности в связи с прославлением военной агрессии или военных преступлений.
Государственная полиция также одновременно призывает жителей сообщать, если обнаружены автомобили с такими надписями, позвонив в полицию по номеру 110“, — заявили в Госполиции.
Ранее в соцсетях были размещены фотографии, на которых изображена машина с надписью „Я русская“. Изображение вызвало возмущение пользователей — они призвали правоохранительные органы „действовать более активно“.
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