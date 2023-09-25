Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине: Российские солдаты насиловали украинских женщин от 19 до 83 лет

Сегодня в Управлении ООН по правам человека в Женеве прошла пресс-конференция о расследовании действий российских войск в Украине. Специалисты ООН отмечают, что побывали в стране 10 раз и собрали доказательства военных преступлений ВС РФ, но так и не получили доступа к российским источникам. Об этом сообщает BILD.