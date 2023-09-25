Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине: Российские солдаты насиловали украинских женщин от 19 до 83 лет
Сегодня в Управлении ООН по правам человека в Женеве прошла пресс-конференция о расследовании действий российских войск в Украине. Специалисты ООН отмечают, что побывали в стране 10 раз и собрали доказательства военных преступлений ВС РФ, но так и не получили доступа к российским источникам. Об этом сообщает BILD.
Глава следственной комиссии норвежец Эрик Мёсе заявил, что в Херсонской и Запорожской областях представители российской администрации „широко и систематически“ применяли пытки, запытав некоторых людей до смерти. Например, применялись пытки электричеством. „Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали женщин от 19 до 83, что сопровождалось угрозами и применением силы“, - добавил Мёсе.
Сейчас специалисты ООН определяют, можно ли классифицировать пытки и атаки ВС РФ на гражданскую инфраструктуру Украины как преступления против человечности.
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