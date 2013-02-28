Экономика
25.09.2023, 19:40

Минфин обнародовал главные параметры госбюджета на 2024 год

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Здание, в котором расположено Министерство финансов
Здание, в котором расположено Министерство финансов
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министерство финансов опубликовало в понедельник параметры государственного бюджета, согласно которым бюджетные расходы составят 17,7 млрд евро, а доходы - 16,8 млрд евро.

Таким образом, дефицит бюджета составит около 1,1 млрд евро, сообщает rus.err.

Согласно проекту бюджета, правительство учло увеличение доходов бюджета с 15,6 до 16,8 млрд евро.

Расходы вырастут с 16,8 млрд евро в прошлом году (без учета т.н. инвестиций, которые в 2023 году составили 756 млн евро) до 17,7 млрд евро (опять-таки без учета инвестиций, размер которых Минфин пока не называет).

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