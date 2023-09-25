Кая Каллас отправляется с визитом в Финляндию

Премьер-министр Кая Каллас планирует встретиться с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, с которым обсудит двухсторонние отношения между Эстонией и Финляндией, включая сотрудничество в сфере обеспечения безопасности границ. Планируется обсудить поддержку Украины и вопросы безопасности в более широком контексте, а также будущее Европейского союза.



Премьер-министр Кая Каллас напомнила, что первый двухсторонний зарубежный визит нового премьер-министра Финляндии Петтери Орпо состоялся в июле месяце именно в Эстонию. „Финляндия всегда занимала особое место в сердцах эстонцев. Я рада, что теперь сама могу отправиться туда с визитом. Когда Финляндия стала членом НАТО, произошел серьезный скачок в развитии сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и безопасности. Финляндия неизменно является для Эстонии хорошим партнером в Европейском союзе. Мы хотели бы еще больше укрепить двухсторонние отношения между нашими странами“, – сказала Каллас.



В рамках визита премьер-министр Кая Каллас встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также примет участие во встрече с крупными финскими инвесторами и представителями предприятий, которая пройдет в посольстве Эстонии.



Затем премьер-министр Кая Каллас выступит на открытии дискуссии на Хельсинкском форуме по безопасности вместе с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и президентом Немецкого фонда Маршалла Хизер Конли.