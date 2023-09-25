Представители Эстонии завоевали четыре чемпионских перстня на престижном покерном фестивале

За одиннадцать дней состоялось 12 призовых турниров с перстнями WSOP Circuit, четыре из которых выиграли эстонцы - Алексей Смирнов, Каур Аямаа, Ранно Соотла и Тоомас Орм и получили право участвовать в турнире Masters Tournament, который состоится следующим летом в Лас-Вегасе. Главный турнир фестиваля выиграл Гарридо Игнасио Гонсалес, испанец, проживающий в Эстонии.

Впервые в истории серии покерный фестиваль WSOP Circuit, проходящий в Северной Европе, собрал в Таллинне более тысячи игроков в покер топ-уровня из 44 стран.

„Это, несомненно, самый авторитетный покерный фестиваль, проходивший в нашем регионе. Фестиваль также имеет большое сообщество фанатов со всего мира, которые в течение полутора недель участвовали в мероприятии посредством живых блогов и трансляций“, — сказала Лийна Лийв, директор по маркетингу группы OlyBet, которая организовала мероприятие WSOP Circuit. в Эстонию.

Гарантированный призовой фонд основного турнира фестиваля по безлимитному холдему оказался самым большим в Северной Европе – один миллион евро. Титул чемпиона достался испанцу Гарридо Игнасио Гонсалесу, который выиграл 100 350 евро. Шесть лучших участников основного турнира перед результатом заключили договор, согласно которому разделили призовые согласно очкам, находящимся на столе в тот момент.

Второе место и 75 100 евро призовых достались шведу Эмилю Ховмарку. Третье место и 84 050 евро призовых достались эстонцу Артуру Кюланурге, а четвертое место и крупнейшая сумма выигрыша 141 850 евро досталось финну Аксели Пааланену, начавшему финал явным лидером.

Среди других обладателей перстней WSOP Circuit и права сыграть в турнире WSOP Masters в различных покерных турнирах - украинец Вячеслав Султанов, уругвайский покерист Мартин Латеги, норвежец Джон Кайт, киприот Антониос Онуфриу, швед Александр Уильям Халленстам, американец Альберт Хануш Горелик и финн Рупе Тарми.

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