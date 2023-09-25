В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС

„Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова“, - ответили в CIJA на заявления спикера. Ярослав Гунька случившееся не комментировал.

В своем заявлении парламентарий подчеркнул, что приглашение украинца в парламент „полностью его инициатива“ и ни его коллеги, ни члены украинской делегации не знали о его намерениях. Рота принес „глубочайшие извинения“ еврейским общинам в Канаде и по всему миру.

В ночь на 25 сентября Рота принес извинения. Спикер палаты общин отметил, что после его приветственной речи в адрес украинца ему стали известны новые подробности его биографии и теперь он сожалеет о случившемся. О том, что именно Рота узнал об украинце, в заявлении не уточняется. Также в нем ни разу не упоминается имя Гуньки.

24 сентября две канадские еврейские организации - Друзья Центра Симона Визенталя (FSWC) и Центр по делам евреев и Израиля (CIJA) - осудили чествование Гуньки в парламенте Канады. В FSWC заявили, что Гунька служил в нацистском подразделении, которое причастно к массовым убийствам и геноциду евреев. По данным организации, он входил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен-СС, также известную как дивизия „Галичина“. В еврейских организациях потребовали объяснений и извинений, возмутившись тем, что канадский парламент стоя аплодировал Гуньке.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду Рота пригласил на заседание палаты общин 98-летнего Ярослава Гуньку. После выступления украинского лидера спикер представил Гуньку как „украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских“, назвав его также „украинским и канадским героем“. Зал, в котором находились Зеленский, его супруга Елена, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приветствовал Гуньку аплодисментами.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент украинского ветерана Второй мировой войны, который, как оказалось, служил в нацистском подразделении. Об этом говорится в заявлении политика.

Канадская оппозиция возложила ответственность за чествование Гуньки в парламенте и на главу правительства Джастина Трюдо. Консерватор Пьер Пуальевр заявил, что только у сотрудников офиса Трюдо была возможность проверить прошлое украинца перед тем, как допустить его в парламент. Пуальевр потребовал, чтобы Трюдо лично принес извинения за инцидент. В офисе канадского премьера в ответ на обвинения сообщили, что решение пригласить Гуньку принимал Рота, а парламент и канцелярия спикера палаты общин не зависят от премьер-министра и его офиса.

Извинений за инцидент в канадском парламенте потребовал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. „Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС „Галичина“, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений“, - написал он в соцсети Х.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что не считает приглашение Гуньки в канадский парламент ошибкой. „Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев“, - сказал Степанов российскому пропагандистскому РИА Новости. Саму Канаду он назвал „гнездом для нацистских преступников“, а политику кабинета Трюдо - „олицетворением неолиберального фашизма“. Посольство РФ потребует от властей Канады объяснений случившегося.

В Кремле назвали инцидент в канадском парламенте „возмутительной неряшливостью памяти“, а также использовали случившееся для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

„Подобная неряшливость в этой памяти возмутительна. Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу“, - прокомментировал скандал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители российских властей также стали использовать инцидент на международных площадках, отмечает „Русская служба Би-би-си“. Например, в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний дела Украины против России представитель МИД РФ Мария Заболоцкая, говоря о „нацистских корнях киевского режима“, вспомнила об овациях „человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях“.

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