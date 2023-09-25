Минфин предложил сократить в два раза рост зарплат высших госслужащих

Согласно законопроекту, рост заплат премьер-министра, министров, членов Государственного суда, генерального прокурора, госсекретаря, судей, государственного примирителя и уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению составит бы в предстоящие четыре года половину от роста, который предусматривает используемая сейчас методика.

Законодательная поправка связана с бюджетом и бюджетной стратегией.

„Торможение роста зарплат высших чиновников — одна из мер, которая позволит оптимизировать расходы предстоящих четырех лет, что даст государству экономию более чем на 21,3 млн евро. Зарплаты высших госчиновников по-прежнему будут повышаться, но в сегодняшних финансовых условиях мы договорились, что рост будет наполовину меньше, чем изначально планировалось“, - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.

„К примеру, сегодня зарплата министра составляет 7070 евро. Если по прогнозу на основании нынешней системы зарплата повысилась бы в 2024 году на 11% или до 7848 евро, то теперь она повысится на 5,5% или до 7459 евро, что по-прежнему является солидной цифрой“, - отметил Вырклаэв.

Изменение не коснется депутатов Рийгикогу, президента Эстонии, председателя Госсуда, госконтролера, канцлера права и членов совета Банка Эстонии, чьи должностные оклады будут по-прежнему индексироваться в полном объеме.

Законодательное изменение войдет в силу 15 марта 2024 года и будет действовать до 31 марта 2028 года, когда будет восстановлен нынешний порядок индексации.

Согласно закону, оклады высших госчиновников индексируются ежегодно к 1 апреля. Величина индекса на 20% зависит от годового индекса потребительских цен и на 80% - от годового роста поступления социального налога.

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