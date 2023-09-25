В Хельсинки организовали гендерно-нейтральные спортивные соревнования для школьников. Учителя и родители выразили возмущение

Впервые ученики не были разделены по половому признаку. Всего на соревнованиях было разыграно 60 медалей, 44 из которых завоевали мальчики. Было вручено 18 золотых медалей, из них только четыре достались девочкам.

Концепция конкурса, спонсируемого городом Хельсинки, возмутила многих учителей и родителей, пишет газета Hufvudstadsbladet. Например, Никлас Крук, учитель физкультуры в начальной школе Монса в Хельсинки, был разочарован.

„Наша школа завоевала шесть медалей. Все благодаря мальчикам. Это повлияет на школьников в долгосрочной перспективе“, — сказал Крук.

„Я сам отец двух дочерей. Я считаю, что это ужасно. Как родитель, я считаю несправедливым, что у моей дочери меньше шансов выиграть медаль, потому что ей приходится соревноваться с мальчиками“, - продолжил Крук.

Преподаватель опасается, что подобные соревнования приведут к тому, что девушки потеряют интерес к спорту.

Как пишет Hufvudstadsbladet, город Хельсинки хотел отказаться от категорий мальчиков и девочек, чтобы при проведении соревнований учитывалось и мнение тех детей, которые не чувствуют себя комфортно, соревнуясь в классах для девочек или для мальчиков.

„Да, такие школьники есть, и я это очень уважаю. Но их потребности не должны оказывать негативное влияние на многих детей, в данном случае на девочек“, — говорит Крук.

Идея о проведении гендерно-нейтральных соревнований возникла у руководства города благодаря исследованию, согласно которому физические различия между девочками и мальчиками младшего школьного возраста очень малы.

Эксперт Iltalehti по легкой атлетике Арто Бриггаре также одобрил эту идею. „Идея о том, что девочки и мальчики в детстве должны соревноваться в разных классах, — полная чушь. Физиологически для этого нет никаких оснований“, - сказал он.

По словам Бриггара, девочки и мальчики могут тренироваться вместе в одних и тех же тренировочных группах как минимум до десятилетнего возраста.