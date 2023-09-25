Эстонский дуэт керлингистов занял третье место на домашнем этапе Кубка мира

Эстонская смешанная пара керлингистов Марие Калдвеэ и Харри Лилль дошла до полуфинала, но потерпела поражение от норвежской пары Мартины Реннинг и Матиаса Брёнден со счетом 4:7. В матче за бронзу эстонская пара встретилась с еще одной норвежской парой керлингистов Майей Рамсфьель и Магнусом Рамсфьелем. Поединок получился равным, а победитель определился только в дополнительном раунде, где победу одержала эстонская смешанная пара (7:6), сообщается в пресс-релизе Эстонской федерацией керлинга.

На этот раз в финальный раунд этапа КМ, проходившего в Тондираба, вышли четыре норвежские смешанные пары, три из которых вышли в плей-офф. В четвертьфинале швейцарской паре керлингистов Дженни Перре и Мартину Риосу, считавшейся фаворитами соревнований, пришлось смириться с поражением. Их соперниками стали Майа Рамсфьель и Магнус Рамсфьель, которые стали соперниками эстонской пары в матче за бронзу.

В финале этапа КМ встретились керлинговые пары Рённинг/Бренден и Скаслиен/Недреготтен, которые ранее дважды побеждали на этапах КМ в Таллинне. На этот раз победителями стали серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Эстонская смешанная пара Кайди Эльмик и Карл Кукнер также участвовала в этапе КМ, но на этот раз она не прошла в финальный раунд.

В Таллинне в восьмой раз прошел этап Кубка мира WCT Tallin Mixed Doubles International 2023 по керлингу среди смешанных пар, в котором приняли участие 18 команд из 11 стран. В следующие выходные в Таллинне пройдет этап КМ по мужскому керлингу. Ледовая арена Тондираба, предлагающий лучшие возможности для керлинга в регионе, в этом сезоне примет пять международных этапов КМ.

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