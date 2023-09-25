ВИДЕО | Таллиннский клуб „Пантер“ победой завершил свое участие в Континентальном кубке
Таллиннский клуб „Пантер“ завершил свое участие в Континентальном кубке, обыграв в последнем туре чемпиона Хорватии „Загреб“ (6:4).
„Пантер“ начал турнир с победы над чемпионом Исландии „Рейкъявиком“ со счетом 14:0. Во второй игре таллиннский клуб был разгромлен чемпионом Литвы „Каунасом Сити“ (4:9). В последней игре групповой стадии таллиннский клуб обыграл чемпиона Хорватии (6:4) и завершил выступление в турнире.
Литовский клуб, выигравший три матча из трех, прошел в следующий раунд.
Андре Линде забил дважды за „Пантер“. По одному разу отличились Ян Лукатс, Никлас Сильдре, Шума Кинебути и Даниил Царьковский. Самым результативным игроком турнира стал Никита Пузаков, набравший 8 очков по системе „гол+пас“ (5+3).
Континентальный кубок - хоккейный турнир второго уровня для европейских клубов после хоккейной Лиги чемпионов, который был учрежден в 1997 году после прекращения проведения Кубка Европы. Он предназначен для европейских команд, участники выбираются национальными хоккейными ассоциациями. Каждый год лучшая команда Эстонии получает возможность принять участие в турнире.
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