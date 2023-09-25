Российские войска атаковали Одесскую область дронами и ракетами

По данным командования Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, „Калибры“ — с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), „Ониксы“ — из района Севастополя.

Всего было выпущено 19 дронов, 12 крылатых ракет „Калибр“ и 2 ракеты „Оникс“. Все дроны и 11 ракет „Калибр“ удалось сбить.

Оставшиеся ракеты повредили припортовую инфраструктуру. В том числе, пишет УНИАН, значительные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, разрушены зернохранилища. Данных о пострадавших нет.

Упавшие обломки сбитых ракет и дронов повредили склад и частный дом в пригороде Одессы.

Российские войска с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно вывозилось из заблокированных портов на Черном море, — практически ежедневно наносят удары дронами и ракетами по Одесской области. Целями ударов, как правило, являются объекты портовой инфраструктуры.

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