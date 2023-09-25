Полиция разыскивает 78-летнего Александера

Александер среднего телосложения, его рост 164 см, коротко острижен. Уходя из дома, он был одет в темного цвета толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные кроссовки Ecco с белой подошвой.

При себе у мужчины нет телефона, но в кармане должна быть записка с домашним адресом и номером телефона жены. Александеру нравится ездить на автобусе.

Полиция проверила вероятные места, где может находиться мужчина, но не обнаружила его. Всех, кто видел Александера, просят сообщить об этом по телефону 112.

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