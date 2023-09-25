ВИДЕО | В Нидерландах болельщики сорвали футбольный матч, забросав поле петардами

Первый инцидент случился перед перерывом, когда хозяева уже успели пропустить три мяча. На 44-й минуте в штрафной голкипера гостей Тимона Велленройтера приземлился первый фейерверк, и судья матча Сердар Гёзюбююк впервые за вечер прервал матч.

После перерыва игра возобновилась с запозданием и продлилась только 10 минут. Фанаты „Аякса“, очевидно, недовольные тем, как протекает „класико“, усыпали газон файерами. После консультации с представителями чемпионата Нидерландов, полиции и обоих клубов было принято решение окончательно остановить матч. Когда он будет доигран, пока неизвестно.

„Аякс“ набрал четыре очка в четырёх матчах и расположился на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. В активе „Фейеноорда“ 11 очков, команда занимает четвёртое место в таблице. Лидирует в чемпионате ПСВ с максимальным показателем (15 очков в пяти матчах).

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