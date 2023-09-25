Лучшая диск-гольфистка Эстонии одержала победу на Открытом чемпионате США и вошла в историю

Таттар прошла дистанцию с результатом -13. Перед заключительным днем ее преимущество над финкой Хенной Бломроос составляло два броска. Третье место занимала американка Охн Скоггинс (-7).

Таттар не слишком удачно начал заключительный день соревнований. Первые броски эстонской диск-гольфистки были неудачными. После пятой корзины Бломроос и Таттар делили лидерство с результатом -11.

Уверенность Таттар росла с каждой корзиной. Решающие события развернулись на девятой корзине, где Таттар сделала бёрди, а Бломроос - богги и опустился на третье место.

В следующих корзинах началась борьба за лидерство между Таттар и Скоггинс. Обе спортсменки последовательно совершали бёрди. Однако Таттар действовала более уверенно. Перед последней корзиной ее отрыв увеличился до четырех очков. Чуда не произошло, и после 18-й корзины Таттар была объявлена чемпионкой Открытого чемпионата США.

Таттар завершила четыре круга со результатом -18. Охн Скоггинс, занявший второе место, уступила ей три броска. Третьей финишировала Хенна Бломроос (-11) из Финляндии.

Другие эстонская диск-гольфистка также провели отличные соревнования. Кристи Унт завершила четыре раунда с результатом -3 и заняла 11-е место.

Таттар одержала победу на первых трёх этапах профессионального тура в этом сезоне: Кубок Чемпионов, Открытый чемпионат Европы и Чемпионат мира. Выиграв Открытый чемпионат США, она стала первой женщиной, которая выиграла все четыре турнира за один календарный год.

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