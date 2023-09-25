ВИДЕО | Таким Путина раньше не видели. Финское издание опубликовало уникальные кадры

На уникальных кадрах Путин запечатлен за проведением досуга на юге Финляндии вскоре после распада СССР. Хотя одет Путин по-домашнему, ведет он себя довольно сдержанно, пишут авторы статьи.

На одном из видео представлены два отрывка игр в настольный теннис. Путин играет с мэром Петербурга Анатолием Собчаком против двоих телохранителей.

Издание отмечает, что данный материал демонстрирует, насколько по-иному нынешний безжалостный правитель выглядел до попадания в высшие эшелоны власти.

– Таким Путин был до обретения богатства: плохонький спортивный костюм, невнятная прическа, дешевая рубашка без рукавов, занятый будничными делами, – говорит Люк Хардинг, специалист по России британской газеты The Guardian и ее бывший московский корреспондент.

– Это прекрасный и захватывающий, оригинальный и завораживающий видеоматериал, – признается Хардинг.

Видео снято в Финляндии в период первомайских праздников – по данным Yle, очевидно, в начале 1990-х. Путину было тогда около сорока лет, он только что поднялся до влиятельного игрока в петербургской политике.

Yle не раскрывает источник видео, поскольку реакция Путина на раскрытие данных, касающихся его частной жизни, может быть непредсказуемой.

Полностью материал доступен по ссылке.

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