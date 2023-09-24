Владельцам автомобилей с российскими номерами дали полгода, чтобы вывезти их из Эстонии или перерегистрировать за большие деньги

„Очень важно, что мы в сотрудничестве с другими граничащими с Россией государствами - Норвегией, Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей - приняли решение о том, что машины с российскими номерами больше не смогут въезжать в наши страны, то есть на территорию Евросоюза. Хотя это была лишь рекомендация Европейской комиссии, мы смогли наладить сотрудничество, и Эстония координировала эту работу. Теперь нужно посмотреть, что делать с теми автомобилями, которые уже находятся здесь“, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200).

Правительство согласилось с предложением министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса дать владельцам российских автомобилей полгода на то, чтобы либо вывезти машины в Россию, либо перерегистировать их в Эстонии, что, правда, может обойтись дорого.

„Это значит, что нужно заплатить налог с оборота, таможенный сбор, возможно, что еще какой-то сбор. Может выйти так, что за машину стоимостью 20 000 евро придется заплатить более 6000 [дополнительных сборов]. Через шесть месяцев тех, кто продолжит ездить на машинах с российскими номерами, ждет, во-первых, денежный штраф, а если и это не подействует, то машины исключат из дорожного движения. Это значит, что у полиции будет право арестовать их и поставить на штрафстоянку“, - пояснил Ляэнеметс.

По словам министра внутренних дел, ко всем машинам с российскими номерами будут применяться одни и те же правила, вне зависимости от того, кто их владельцы, но некоторые исключения все-таки есть.

„Через границу смогут ездить машины скорой помощи. Недавний случай, когда человека пришлось перевозить через границу на инвалидной коляске, а не на скорой - это была не воля эстонских пограничников. Российская сторона не пропустила эту скорую помощь, иначе она бы проехала“, - сказал министр юстиции Калле Лаанет.

Кроме того, согласно условиям европейских санкций, границу и впредь смогут пересекать российские рейсовые автобусы.

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