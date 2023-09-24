ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (578-й день) | Продолжаются упорные бои в Запорожской области, по Курску ударили украинские дроны

Пострадавшие в Херсонской области.

Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в результате авиаудара, нанесенного российскими войсками по Береславу, погибла женщина, еще три человека — двое мужчин и женщина — получили ранения.

Еще один авиаудар, написал Прокудин в телеграме, войска РФ нанесли по селу Львово Бериславского района, там погиб 67-летний мужчина.

Власти Херсонской области сообщают, что российские войска продолжают наносить удары по Херсону. По данным главы региона, на Херсон были сброшены две авиабомбы. Информация о последствиях авиаударов выясняется, написал он, призвав жителей оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Президент Польши Анджей Дуда призвал жителей страны не обвинять простых украинцев в разногласиях из-за экспорта зерна.

Выступая на ежегодном Президентском празднике зерна, проходящем в Варшаве, Дуда подчеркнул, что вину за сложившуюся ситуацию ни в коем случае нельзя возлагать на простых украинцев, „особенно тех, кто приехал к нам, чтобы укрыться от войны, тех, кому мы оказываем и продолжим оказывать помощь“.

Второе судно с украинским зерном, отправленное после того, как Россия отказалась от зерновой сделки, благополучно дошло до Турции.

Балкер „Ароят“, на борту которого находятся 17,6 тысячи тонн пшеницы, пришел в Босфор ранним утром 24 сентября. Далее судно отправится в Египет.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины написало о двух акциях „неизвестных диверсантов“ в Московской и Калужской областях.

На территории военного городка в Наро-Фоминском районе, говорится в сообщении ГУР, уничтожен топливозаправщик, а на территории военного городка в Калуге — четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

Украинская разведка заявила о причастности к двум взрывам в Курске — ударам дронов по зданию ФСБ и нефтеперерабатывающему заводу.