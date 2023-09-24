ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (578-й день) | Продолжаются упорные бои в Запорожской области, по Курску ударили украинские дроны
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Пострадавшие в Херсонской области.
Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в результате авиаудара, нанесенного российскими войсками по Береславу, погибла женщина, еще три человека — двое мужчин и женщина — получили ранения.
Еще один авиаудар, написал Прокудин в телеграме, войска РФ нанесли по селу Львово Бериславского района, там погиб 67-летний мужчина.
Власти Херсонской области сообщают, что российские войска продолжают наносить удары по Херсону. По данным главы региона, на Херсон были сброшены две авиабомбы. Информация о последствиях авиаударов выясняется, написал он, призвав жителей оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Президент Польши Анджей Дуда призвал жителей страны не обвинять простых украинцев в разногласиях из-за экспорта зерна.
Выступая на ежегодном Президентском празднике зерна, проходящем в Варшаве, Дуда подчеркнул, что вину за сложившуюся ситуацию ни в коем случае нельзя возлагать на простых украинцев, „особенно тех, кто приехал к нам, чтобы укрыться от войны, тех, кому мы оказываем и продолжим оказывать помощь“.
Второе судно с украинским зерном, отправленное после того, как Россия отказалась от зерновой сделки, благополучно дошло до Турции.
Балкер „Ароят“, на борту которого находятся 17,6 тысячи тонн пшеницы, пришел в Босфор ранним утром 24 сентября. Далее судно отправится в Египет.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины написало о двух акциях „неизвестных диверсантов“ в Московской и Калужской областях.
На территории военного городка в Наро-Фоминском районе, говорится в сообщении ГУР, уничтожен топливозаправщик, а на территории военного городка в Калуге — четыре единицы автомобильной техники с прицепами.
Украинская разведка заявила о причастности к двум взрывам в Курске — ударам дронов по зданию ФСБ и нефтеперерабатывающему заводу.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию в Курске, атаковав две цели — здание управления ФСБ в центре города и нефтеперерабатывающий завод в районе аэродрома. Об этом „Украинской правде“ заявил источник в военной разведке.
По словам собеседника журналистов, в первом случае было прямое попадание дрона в здание, в результате второго начался пожар. Четкой информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет, добавил источник.
Из 13-го судоремонтного завода Черноморского флота в аннексированном Севастополе убрали все корабли, сообщает мониторинговая группа „Крымского ветра“ со ссылкой на данные спутников.
В Килен-бухте, где располагается 13-й завод, на свежих снимках показан лишь один корабль — большой десантный катер на входе в бухту.
Утром 23 сентября жители Севастополя сообщали о взрыве в районе 13-го судоремонтного завода. Официальной информации об ударе по заводу не было.
Администрация самопровозглашенной ДНР помимо комендантского часа с 23:00 по 04:00 по будням ввела военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры.
В Украине уверены, что США в ближайшее время все-таки предоставит ВСУ ракеты дальнего радиуса действия ATACMS с кассетными боеприпасами.
„ATACMS будут“, — заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, пишет УНИАН, что хотя аннексированный Крым и „нашпигован“ российскими средствами ПВО, с западными ракетами они не справляются, сбивая лишь малый процент.
Официально США не объявляли о передаче ракет ATACMS в рамках нового пакета помощи Украине. Однако, по данным источников The Financial Times, такое решение принято, но пока не озвучено, чтобы не предупреждать российские силы, которые могут отодвинуть каналы снабжения дальше от линии фронта.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке заявил о безуспешных попытках российских войск восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Авдеевки в Донецкой области.
В Запорожской области, говорится в сводке, российские войска пытались атаковать в районе Работино, но атаки были успешно отбиты.
Андреевка была освобождена ВСУ в середине сентября, за находящуюся рядом с ней Клещеевку идут бои, хотя появлялись сообщения, что украинские военные вернули контроль над этим населенным пунктом.
В районе Работино, как стало известно 21 сентября, украинские военные смогли пробить брешь в российской линии обороны достаточную для того, чтобы провести через нее бронетехнику.