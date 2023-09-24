Пропавшая в Таллинне 61-летняя женщина нашлась(6)
В воскресенье, 24 сентября, полиция просила помощи в поисках женщины по имени Галина, с которой не могли связаться родственники. Отмечалось, что Галина может плохо ориентироваться в окружающей обстановке.
Последний раз родственники общались с Галиной в воскресенье около часа дня, когда она выходила из Пыхья-Таллиннской региональной больницы в направлении Мустамяэ теэ. Телефона у нее с собой не было.
Полиция проверила места, где Галина могла находиться, но не смогла установить ее местонахождение. Всех, кто видел Галину, просили позвонить по телефону 112.
Утром в понедельник поступило сообщение, что женщина нашлась возле таллиннского Kaubamaja. Ее доставили в лечебное учреждение.
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