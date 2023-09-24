Полиция просит помощи в поисках 61-летней Галины. Она может находиться в районе Балтийского вокзала

Последний раз родственники общались с Галиной сегодня около часа дня, когда она выходила из Пыхья-Таллиннской региональной больницы в направлении Мустамяэ теэ. Возможно, Галина находится в районе Балтийского вокзала. Телефона у нее с собой нет.

Рост Галины 160-170 см. На момент пропажи она была одета в синюю стеганую куртку и белые туфли, при себе у нее была черная сумка и сетчатый пакет с мандаринами.

Полиция проверила места, где Галина могла находиться, но пока не смогла установить ее местонахождение. Всех, кто видел Галину, просят позвонить по телефону 112.

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