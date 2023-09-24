За рубежом
24.09.2023, 17:27

ФОТО | Шутка природы или глобальное потепление? Под конец сентября зацвел каштан!

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ru.DELFI.lt
В Вильнюсе зацвел каштан
В Вильнюсе зацвел каштан
ФОТО: Delfi Meedia

Теплый сентябрь в этом году радует. В Вильнюсе у дворца бракосочетаний даже зацвел каштан, пишет литовский портал Delfi.

Не за горами заморозки, а потом грядет зима, поэтому каштан-авантюрист, потерявший немало сил во время осеннего цветения, будет слабее весной, цветов на нем будет меньше. Может случиться и так, что цветущие ветви и почки не успеют подготовиться к морозам, тогда они могут замерзнуть зимой.

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