24.09.2023, 17:27
ФОТО | Шутка природы или глобальное потепление? Под конец сентября зацвел каштан!(4)
Не за горами заморозки, а потом грядет зима, поэтому каштан-авантюрист, потерявший немало сил во время осеннего цветения, будет слабее весной, цветов на нем будет меньше. Может случиться и так, что цветущие ветви и почки не успеют подготовиться к морозам, тогда они могут замерзнуть зимой.
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