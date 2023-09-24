Катри Райк стала депутатом Нарвского городского собрания

Роман Бойко замещал Катри Райк. Он пришел в горсобрание после того, как его покинул Сергей Горлач.

Райк намерена продолжать активную политическую жизнь в Нарве. Теперь в роли оппозиционного депутата. Предыдущая сессия городского собрания проходила 21 сентября, в четверг. Катри Райк на ней присутствовала, но в качестве рядового горожанина. В следующий раз она уже сможет голосовать, как и остальные народные избранники. Она тем не менее дала комментарии журналистам по вопросам, которые председатель горсобрания Ирина Янович сняла с повестки дня, а также по ряду решений депутатов.

Напомним, что на прошлых муниципальных выборах Катри Райк получила 4512 голосов (никто не набрал больше голосов - ред.), а прошедшие с ней по одному списку депутату заняли в городском собрании 15 мест из 31. Они смогли совместно с депутатами Денисом Ларченко и Натальей Умаровой занять место в коалиции. В настоящий момент большинство из них покинули фракцию, поддерживающую ранее Райк, и перешли в новую фракцию „Нарва“, в которой значительную часть составляют центристы, вновь став представителями коалиции нарвского горсобрания. Депутаты, которые по-прежнему поддерживают Райк и согласны с выбранным ею курсом развития города, создали фракцию „Респект“, которая в настоящий момент времени находится в меньшинстве.

Пост мэра Нарвы Райк занимала с 16 декабря 2021 года. 16 сентября 2023 года она была отправлена в отставку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

