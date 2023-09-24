Роман Костомаров: „Когда я лишился одной из ног, наркоз отпустил раньше времени. Орал, как будто режут меня живого“
На долю прославленного фигуриста выпало много испытаний. Роман побеседовал с ведущей шоу „Секрет на миллион“ и рассказал о том, как в январе попал в реанимацию с пневмонией.
Олимпийский чемпион полгода провел в больнице. Из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
„Вернемся чуть назад, в предновогодние дни. Моя жена заболела, в новогоднюю ночь у нее была температура 39,5.
Она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо. Со временем Оксане становилась лучше, но постоянный близкий контакт... Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус.
Обострилась старая травма плеча. Приходилось периодически делать обезболивающие уколы. Потом я начал подкашливать. Покашлял – пройдет.
Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8-го я говорю: „Поеду, соберемся с ребятами“. Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Все это здоровье.
Вполне вероятно, что эффект моей болезни и „забивание“ ее обезболивающими ослабили мой иммунитет. Я попарился, залез в прорубь. Все нормально было.
Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. Я не мог откашляться. Кашлял и кашлял, кашлял и кашлял. У меня начало болеть в боку, я не мог вдохнуть. Что‑то подозрительное, у меня никогда такого не было.
Решили вызвать скорую помощь. Думал, на этом все закончится. Сделали мазки, послушали – все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования.
Я говорю: „Поехали“. Я помню палату, где лежит много человек. Дальше ничего не помню“, – сказал Костомаров в эфире программы „Секрет на миллион“.
Фигуристу ампутировали стопы и кисть руки из-за осложнений после пневмонии.
„Я не помню тех процессов, которые спасали мне жизнь. Повсюду катетеры, трубки, кормление через нос... Но когда мне начали все ампутировать – эти страшные вещи я помню. Потому что после операции ты просыпаешься.
Когда я лишился одной из ног, наркоз раньше времени отпустил. Я орал 5-10 минут. Как будто режут меня живого. Когда начал отходить наркоз, я ощутил эту адскую боль. Но физическая боль ничто по сравнению с тем, что ты ощущаешь“, — сказал Костомаров.
Роман Костомаров заявил, что не хотел появляться на инвалидной коляске при детях.
Олимпийский чемпион по танцам на льду перенес в этом году несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.
„Если бы не было никого рядом, то жить не хочется. Особенно оставшись в таком состоянии. Это абсолютно меняет твое отношение ко всему.
Я поездил на инвалидном кресле. Тем более я не могу сам крутить колеса. Я лишился всего, что нужно для жизни. Это полностью меняет твою голову. Больница, комы выбивают полностью из колеи. Появляются пролежни. Ты теряешь очень сильно в весе. Ты не можешь поднять голову с подушки, руку приподнять. Свою обрубленную ногу…
Но ты знаешь, что дома тебя ждут дети. И я не хочу приехать туда на коляске. Я сразу сказал, что иду домой только на протезах. Не хочу, чтобы дети видели меня слабым.
Да, я инвалид. Но хочу прийти домой на ногах“, - сказал Костомаров в эфире программы „Секрет на миллион“ на НТВ.
Источник: Sports
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