СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кто станет победителем Simple Session?
Сегодня на Simple Session, который проходит на крытой арене фабрики Пыхьяла в Таллинне, будут объявлены победители соревнований по скейтбордингу и BMX.
В субботу были объявлены финалисты мужских квалификационных соревнований по скейтбордингу и BMX. В скейтбординге соревновались 39 человек, 15 из которых вышли в воскресный финал. 13-летний Джулиан Аглиарди (США/Франция) набрал наибольшее количество баллов - 82,66. За ним следуют многократный призер Simple Session Дэнни Леон (Испания) - 76,66 и прошлогодний призер Хампус Винберг (Швеция) - 73,16.
В финал также вышел эстонских скейтбордист Меэлис Эрм - 57,33 балла (13-е место в отборочном туре). Из 54 гонщиков BMX с наибольшим количеством баллов в финал вышел Бойд Ильдер из Австралии, который набрал 74,08 балла. За ним следуют Мюррей Лубсер (Латвия) - 73,33 и Джо Джарвис (Великобритания) - 73,00. Первым в квалификации стал латвийский спортсмен Кристс Канукс.
Лучшем предстателем Эстонии стал Тауно Крютс, который занял 31-е место, набрав 50,33 балла.
Финалы по скейтбордингу начнутся в 13.00, соревнования на лучший трюк на скейтборде - в 15.30, соревнования на лучший трюк на BMX - в 16.30, а на лучшего райдера BMX - в 18.00. Предварительная продажа билетов на финал Simple Session 23 уже распродана. Ограниченное количество билетов будет доступно на месте в воскресенье. За соревнованиями можно будет наблюдать на большом экране в Nordic Factory.
В понедельник, 25 сентября, двери скейт-парка, построенного для профессионалов, откроются для всех желающих. Также будет проведен традиционный женский скейт-день.
Расписание:
Воскресенье, 24 сентября
13.00-15.30 финал скейтборда
18.00-20.30 финал BMX
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