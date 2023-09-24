СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кто станет победителем Simple Session?

В субботу были объявлены финалисты мужских квалификационных соревнований по скейтбордингу и BMX. В скейтбординге соревновались 39 человек, 15 из которых вышли в воскресный финал. 13-летний Джулиан Аглиарди (США/Франция) набрал наибольшее количество баллов - 82,66. За ним следуют многократный призер Simple Session Дэнни Леон (Испания) - 76,66 и прошлогодний призер Хампус Винберг (Швеция) - 73,16.



В финал также вышел эстонских скейтбордист Меэлис Эрм - 57,33 балла (13-е место в отборочном туре). Из 54 гонщиков BMX с наибольшим количеством баллов в финал вышел Бойд Ильдер из Австралии, который набрал 74,08 балла. За ним следуют Мюррей Лубсер (Латвия) - 73,33 и Джо Джарвис (Великобритания) - 73,00. Первым в квалификации стал латвийский спортсмен Кристс Канукс.



Лучшем предстателем Эстонии стал Тауно Крютс, который занял 31-е место, набрав 50,33 балла.



Финалы по скейтбордингу начнутся в 13.00, соревнования на лучший трюк на скейтборде - в 15.30, соревнования на лучший трюк на BMX - в 16.30, а на лучшего райдера BMX - в 18.00. Предварительная продажа билетов на финал Simple Session 23 уже распродана. Ограниченное количество билетов будет доступно на месте в воскресенье. За соревнованиями можно будет наблюдать на большом экране в Nordic Factory.

