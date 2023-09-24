ПРЯМОЙ ЭФИР | Лучшие бодибилдеры и фитнесисты из Эстонии и соседних стран выступают на Valio Profeel Cup

Valio Profeel Cup, открывающий новый сезон бодибилдинга и фитнеса, пройдет уже в эти выходные в таллиннском спортивном клубе „Спарта“. Это крупнейшее соревнование по бодибилдингу и фитнесу в странах Балтии, в котором на этот раз примут участие более 200 спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Впервые соревнования пройдут в течение двух дней. В субботу, 23 сентября, на сцену вышли новички, т. е. состоялись соревнования, ориентированные на новичков. В воскресенье, 24 сентября, в основных соревнованиях выступят лучшие бодибилдеры и фитнесисты из Эстонии и соседних стран, также приветствуются начинающие спортсмены.

Основные соревнования Valio Profeel Cup - это международные соревнования высокого уровня по фитнесу и бодибилдингу, которые с каждым годом становятся все более популярными в соседних странах. В соревнованиях принимает участие сильная литовская команда, а самая многочисленная иностранная делегация из 65 человек в этом году представлена нашими северными соседями - Финляндией. Призовой фонд соревнований составляет 10 000 евро, а с учетом предметных призов призовой фонд достигает внушительных 20 000 евро. Абсолютная чемпионка в номинации фитнес-бикини уедет домой на Volkswagen T-Roc.

Valio Profeel Cup - это открытие сезона для многих ведущих спортсменов Эстонии, которые готовятся к Чемпионату Эстонии в Пярну в конце октября и Чемпионату мира в Испании в начале ноября. Среди известных эстонских спортсменов ожидается выход на сцену Кармен Кийер, которая ранее уже занимала высокие места на международных соревнованиях. А также Анна Багаутдинова, завоевавшая медали в титульных соревнованиях. Кроме них, после рождения ребенка на сцену возвращается Кристин-Амани Киивикас, и на этот раз она выступит на соревнованиях в двух разных номинациях. Помимо уже знакомого юниорского фитнес-бикини, она дебютирует в категории фит-модель, в которой девушки соревнуются в двух разных раундах: купальнике и вечернем платье.