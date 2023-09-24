„Бобер“, который долетел до Москвы. Какие дроны использует Украина против России и как она строит свою империю беспилотников

Бывший военный аэроразведчик, а ныне профильный советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник (позывной „Локи“) обращает внимание Би-би-си, что именно в Украине появились уникальные условия для производителей дронов.

Линейка украинских БПЛА очень широка. Здесь и разведывательные дроны самолетного типа, большие ударные беспилотники и маленькие коптеры-камикадзе.

Сейчас в Украине около 200 компаний, которые занимаются изготовлением беспилотных комплексов. Приблизительно 50 из них уже прошли все процедуры по получению разрешения и поставляют свои изделия в армию. Это в 12 раз больше предприятий, чем в прошлом году.

Украинские власти напрямую не берут на себя ответственность за большинство таких нападений и не раскрывают, какие именно беспилотные комплексы использовались для ударов. В то же время они анонсируют, что осенью масштабы производства БПЛА вырастут, а значит станет больше и успешных атак.

Кроме того, БПЛА атаковали объекты в Пскове (почти 700 км от границы Украины), Орле и Брянске (оба в 200 км от границы), Туапсе и Сочи (оба находятся в 500-550 км от Украины).

Казалось бы, путь к стремительному прорыву был открыт. И первые результаты не заставили себя долго ждать. В мае впервые беспилотник атаковал московский Кремль, впоследствии такие полеты украинских дронов в российскую столицу стали почти регулярными. В частности, трижды пострадали небоскребы комплекса „Москва Сити“.

По его словам, производство украинских беспилотников увеличили в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

„Наверняка могу сказать, что условия для производства БПЛА в Украине точно одни из лучших в Европе, а возможно, и в мире“, – заявляет вице-премьер-министр, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нынешний год должен был стать переломным для украинской беспилотной авиации. Правительство выделило рекордные 40 млрд гривен (более 1 млрд долларов США) для инвестирования в отечественных производителей, избавилось от большинство бюрократических барьеров для них и повысило рентабельность труда.

Олейник причисляет к „топовым“ и БПЛА PD-2 («People’s Drone“ то есть „Народный дрон“) , он одновременно может быть и разведчиком, и бомбером, а также „Валькирию“ – небольшой, малозаметный для радаров и легкий в использовании беспилотник для разведки тактического уровня.

Аналогично действует и „Вампир“, который может нести до 15 кг боеприпасов, он также удачно работает в темноте, потому что имеет высококачественный тепловизор.

Первый – довольно большой дрон с шестью винтами (гексадрон), поднимающими его в воздух. Он может нести боеприпасы весом до 20 кг, например, артиллерийские или противотанковые мины, чтобы сбрасывать их на головы противника или технику. Имеет тепловизор для работы в темноте, а также развивает высокую скорость, поэтому является сложной мишенью для врага.

Среди разведывательных дронов он также выделяет „Аист-100“ . Этот беспилотник, известный как „Ciconia“, создала фирма DeViRo еще пять лет назад. Основным преимуществом БПЛА является продвинутая инерциальная навигация, позволяющая работать в жестких условиях при отсутствии сигнала GPS. Аппарат имеет электрический двигатель, может подниматься на 1,5 км в высоту и в длину до 100 км. Находиться в воздухе беспилотник может до четырех часов.

„По моему мнению, Shark – это один из самых топовых украинских разведывательных дронов. Он лучше российского „Орлана“, это несомненно“, – считает „Локи“.

На первом месте, по его мнению, разведчик Shark , созданный компанией „Укрспецсистемс“. Его приняли в эксплуатацию в прошлом году. По данным производителя, этот БПЛА, устойчивый к РЭБ, может вести разведку территории на дальность до 80 км и на высоте до 3 км над землей.

Среди украинских готовых разработок он выделяет дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА. Их он называет конкурентоспособными на мировом рынке. Одно из их преимуществ – качественная связь и улучшенная помехоустойчивость.

Здесь они могут сразу протестировать свое изделие в реальных боевых условиях, получить фидбек и быстро доработать, или полностью переработать его после замечаний.

Он критикует государственную политику Украины в области производства БПЛА и говорит, что ситуация в этой сфере сейчас стремительно изменяется в пользу России. Рост производства украинских дронов эксперт называет „совершенно недостаточным“.

Такие дроны теряют на поле боя тысячами, потому что это фактически „карманная артиллерия“ военных, говорит украинской службе Би-би-си офицер ВСУ, командир подразделения ударных беспилотников Юрий Касьянов.

Фактически речь идет не о какой-то конкретной моделе беспилотника, а о различных ударных аппаратах, обладающих способностью транслировать видео в онлайн режиме на специальные очки оператора, а не на его планшет или ноутбук. Это и есть режим „First Person View“ (FPV).

Однако на тактическом уровне, то есть в пределах поля боя, в Украине наибольшей популярностью пользуются маленькие и дешевые FPV-дроны.

„По моему мнению, это синергия производителя и пользователя, который использовал эти дроны. Это результат качественной подготовки операторов, а не „дырявость“ российской ПВО“, – говорит он.

Ярослав Олейник отказывается раскрыть подробности о „Бобре“, но замечает, что достичь целей в Москве украинскому дрону помогло мастерство операторов, а не „слабость“ российской противовоздушной обороны.

Только недавно стало известно, что „Бобры“ производит не государственное предприятие, а частная фирма UkrJet. Правда, на сайте предприятия, занимающегося разработкой БПЛА, отсутствует какая-либо информация об этом дроне.

Такая форма аппарата требует от оператора, управляющего аппаратом, сноровки, но позволяет перехитрить системы ПВО противника на длинной дистанции.

„Бобра“ легко узнать по необычной форме, которая в аэродинамике называется „утка“, то есть его передние крылья значительно меньше задних, а двигатель или пропеллер расположены позади. Это создает впечатление, что БПЛА летит „задом наперед“.

Правда, украинские власти максимально избегают распространения информации о своей, возможно, самой главной новинке – ударном беспилотнике „Бобер“ . Именно он несколько раз беспрепятственно долетал до Москвы и атаковал объекты в центре российской столицы.

„FPV-дронов надо, я думаю, где-то 25 тысяч в месяц производить и применять. На сегодняшний день производится ориентировочно в десять раз меньше“, – считает Касьянов.

Что касается разведывательных дронов, то их, по подсчетам Касьянова, производят в Украине около 300-350 в месяц. Но нужно таких как минимум 500-600 в месяц.

Ударных дальнобойных беспилотников, типа „Шахед“ или „Бобер“, должно быть в десять раз больше, чем сейчас применяет противник, говорит он.

„То есть если сейчас в среднем по Украине прилетает около 50 таких БПЛА в сутки, то мы должны запускать 500. Мы такое количество не делаем даже за 2-3 месяца“, - говорит эксперт.

Правда, в государственных органах считают несколько иначе. Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник говорит, что, например, эффективность FPV не слишком высока, и это „ситуативное решение“.

„Мое личное мнение, что FPV-дрон – это ситуативная вещь, которая у нас появилась из-за нехватки других средств поражения. Разговоры о том, что один FPV-дрон может уничтожить танк, – это легенды. Нужно не менее десяти дронов, чтобы выбить танк“, - уточняет Олейник.

Эффективность такого дрона он оценивает в 10-15%. Если создать систему захвата цели на последних 200-300 метрах, когда сигнал БПЛА подавляет противник, то его эффективность поднимется еще на 10%. Это, очевидно, не очень высокий показатель.

„Я лично считаю, что история с FPV-дронами идет на спад“, – резюмирует Олейник.

Китай или собственное производство?

Важное условие масштабирования производства БПЛА – это комплектующие. Есть только два пути, как их получить: сделать самим или закупить за границей.

Ярослав Олейник говорит, что большинство элементов уже начали производить украинские фирмы.

„Я думаю, что еще год – и в Украине будет много производителей, которые станут делать компоненты для БПЛА не хуже иностранных: китайских или американских. Сейчас такие производители уже начали появляться. Единственная проблема – оптика и батареи, потому что их у нас не производят“, – уточняет он.