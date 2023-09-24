Полиция просит помощи в поисках пропавшей Маарики

Маарика невысокого роста, стройного телосложения, у нее седые волосы. Когда она выходила из дома попечения, на ней была серая куртка.

Сотрудники полиции проверили места, где Маарика могла находиться, но пока не смогли установить ее местонахождение. Возможно, Маарика отправилась на остров Сааремаа.

Всех, кто видел Маарику, просят сообщить об этом по телефону 112.

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