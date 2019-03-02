„Левадия“ и „Пайде“ разгромили своих соперников, а нарвский „Транс“ потерпел поражение от „Харью“

Таллиннская „Левадия“ на своем поле разгромила „Курессааре“ со счетом 4:0. „Левадия“ быстро повела в счете. Сначала Фелипе Фелисио вывел хозяев вперед, а через восемь минут Иоан Яковлев красивым ударом удвоил преимущество „Левадии“. Во втором тайме в составе „Левадии“ отличились Молло Бессала и Марк Оливер Рооснупп (матч в записи можно посмотреть ТУТ).

Городская команда „Пайде“ на своем поле уверенно обыграла пярнуский „Вапрус“ со счетом 3:0. Исход поединка был решен уже в первом тайме. Уже на второй минуте Сергей Мошников вывел хозяев поля вперед, а на 19-й минуте все тот же Мошников реализовал пенальти (2:0). За 9 минут до окончания первого тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал Бубакар Тамбеду (голы можно посмотреть ТУТ).

В других субботних матчах нарвский „Транс“ уступила дома „Харью“ из Лаагри со счетом 1:3 (матч в записи можно посмотреть ТУТ), а „Нымме Калью“ выиграла у тартуской „Таммеки“ со счетом 4:1 (голы можно посмотреть ТУТ).

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