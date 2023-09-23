ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (577-й день) | Украинские военные прорвали российскую линию обороны

Российские военные в ночь на субботу атаковали Одесскую область ракетами „Оникс“, заявили в ВСУ. Две ракеты, по данным Киева, попали в рекреационную зону на открытой территории, критических разрушений и травмированных нет. За ночь по Украине было выпущено 15 дронов типа „шахед“, 14 из них были сбиты.

ВСУ прорвали российскую линию обороны у села Вербовое в Запорожской области, заявил командующий группировки войск „Таврия“ Александр Тарнавский. „На левом фланге около Вербового у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное не потерять эту инициативу“, - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Власти США попросили Польшу разъяснить свою позицию по поводу военной поддержки Украины после того, как польские чиновники отказались поставлять Киеву новое оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Бывший глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин получил пост „сенатора“ от оккупированной Россией Запорожской области. „Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии“, - написал он в своем Telegram-канале.

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября погибли по меньшей мере 9 человек из руководящего состава штаба ЧМ РФ. По информации ГУР, в тяжелом состоянии находится командующий группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Также, по словам Буданова, начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится в больнице без сознания. Россия не подтверждает и не опровергает эту информацию.