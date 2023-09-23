СЕЙЧАС на DELFI TV | Первый чемпионат Эстонии в категории Fitness Challenge

Соревнования будут проводиться в трех различных категориях: золотой, серебряной и бронзовой. Каждый уровень Fitness Challenge состоит из шести различных общефизических упражнений, выполняемых с двухминутными интервалами. Для участника соревнование считается завершенным, когда все шесть упражнений выполнены на максимальное количество повторений.

Победителем становится спортсмен, выполнивший наибольшее количество повторений в шести зонах соревнований. К упражнениям золотого уровня относятся, например, подтягивания к подбородку (в висе), прыжки в приседе на тумбу (мужчины 60 см и женщины 50 см), отжимания на брусьях, выпады со штангой (мужчины 50 кг и женщины 30 кг), упражнение на пресс с диском весом 10 кг на прямых руках и Берпи. Спортсмен выполняет Берпи без прыжков лежа на гантелях до 90°, касание грудью пола возможно, затем возвращая в исходное положение спортсмен жмет гантели над головой. Рывки гантелями запрещены (мужчины 2 х 15 кг и женщины 2 х 10 кг).

За короткое время новое направление нашло множество сторонников, ведь в отличие от других направлений бодибилдинга и фитнеса, спортсменов не оценивают визуально, а рейтинг зависит исключительно от физических показателей. Fitness Challenge символизирует силу, ловкость и выносливость, что делает его привлекательным как для посетителей тренажерных залов, так и для представителей других видов спорта, и доступным для любителей спорта всех возрастов. Кроме того, он не требует соблюдения строгих диет, характерных для других видов фитнеса. Поскольку соревнования проводятся по таймеру, они также являются захватывающими и зрелищными для зрителей и зрительниц.