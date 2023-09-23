ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Первый чемпионат Эстонии в категории Fitness Challenge
Сегодня состоится первый чемпионат Эстонии в категории Fitness Challenge. Это новая спортивная дисциплина, которая стремительно набирает популярность и была одобрена Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB) в 2020 году. Соревнования можно будет посмотреть на Delfi TV.
Соревнования будут проводиться в трех различных категориях: золотой, серебряной и бронзовой. Каждый уровень Fitness Challenge состоит из шести различных общефизических упражнений, выполняемых с двухминутными интервалами. Для участника соревнование считается завершенным, когда все шесть упражнений выполнены на максимальное количество повторений.
Победителем становится спортсмен, выполнивший наибольшее количество повторений в шести зонах соревнований. К упражнениям золотого уровня относятся, например, подтягивания к подбородку (в висе), прыжки в приседе на тумбу (мужчины 60 см и женщины 50 см), отжимания на брусьях, выпады со штангой (мужчины 50 кг и женщины 30 кг), упражнение на пресс с диском весом 10 кг на прямых руках и Берпи. Спортсмен выполняет Берпи без прыжков лежа на гантелях до 90°, касание грудью пола возможно, затем возвращая в исходное положение спортсмен жмет гантели над головой. Рывки гантелями запрещены (мужчины 2 х 15 кг и женщины 2 х 10 кг).
За короткое время новое направление нашло множество сторонников, ведь в отличие от других направлений бодибилдинга и фитнеса, спортсменов не оценивают визуально, а рейтинг зависит исключительно от физических показателей. Fitness Challenge символизирует силу, ловкость и выносливость, что делает его привлекательным как для посетителей тренажерных залов, так и для представителей других видов спорта, и доступным для любителей спорта всех возрастов. Кроме того, он не требует соблюдения строгих диет, характерных для других видов фитнеса. Поскольку соревнования проводятся по таймеру, они также являются захватывающими и зрелищными для зрителей и зрительниц.
Этой весной состоялись первые соревнования Fitness Challenge на Кубке Эстонии, в котором приняли участие 25 человек, а осенью ожидается участие 50 спортсменов в чемпионате Эстонии. Новая дисциплина фитнеса привлекла и ведущих спортсменов из других видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие лучший кроссфитер Эстонии Мико Лиллеоргу и четырехкратный чемпион по скалолазанию Сандер Каури. Андра Мойстус, прошлогодняя чемпионка мира в этом же виде, также будет испытывать свои силы. Кроме того, Эстонию на межнациональном уровне представляет Рене Лаане, победитель престижного турнира Arnold Classic.
Легенда эстонского бодибилдинга Отт Киивикас, который также является главным организатором и комментатором соревнований, взял на себя ответственность за проведение новой соревновательной дисциплины в Эстонии. По его словам, это будет интересный вызов – первым выполнить волшебные 300 повторений в мужской золотой серии. На это способны несколько мужчин, и к тому же это будет очень приличный результат на международном уровне, который позволит им претендовать на призовые места в титульных соревнованиях.
Чемпионат Эстонии по Fitness Challenge состоится 23 сентября в 12.00 в спортивном клубе „Спарта“. За ходом соревнований можно будет наблюдать на Delfi TV.
Предстоящее мероприятие является также открытием осеннего сезона, за которым сразу последует Valio Profeel Cup 2023 и 55-й чемпионат Эстонии по бодибилдингу и фитнесу в конце октября.
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