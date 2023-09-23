СЕЙЧАС на DELFI TV | Квалификация и финал женского BMX на Simple Session
В субботу на крытой арене фабрики Пыхьяла в Таллинне состоятся квалификационные соревнования Simple Session по скейтбордингу и BMX, в которых примут участие 105 спортсменов-экстремалов из 28 стран мира. Прямые трансляции обоих соревновательных дней с комментариями на эстонском языке можно увидеть на Delfi TV.
15 лучших участников отборочных раундов выйдут в финал, который состоится в воскресенье. В субботу днем также состоятся финальные соревнования по BMX среди женщин, в которых примут участие восемь спортсменок-экстремалок, в том числе 20-летняя представительница Эстонии Лиис Локк, которая в последний раз выходила в финал на Европейских играх, где заняла 11-е место. Однако фаворитками в женском финале считаются Энджи Марино (33) из США и Минато Ойкэ (26) из Японии, которая на последней Олимпиаде заняла 7-е место.
В скейтбординге фаворитом соревнований в этом году является испанец Дэнни Леон (27), принимавший участие в Олимпийских играх в Токио и до этого трижды поднимавшийся на подиум Simple Session. Также американские легенды скейтборда Аарон Хомоки (33 года) и имеющей опыт в Dew Tour Тристан Ренни (25 лет), а также серебряный призер прошлогоднего Simple Session 17-летний Хампус Винберг из Швеции.
Среди лучших гонщиков BMX на старт выйдут Бойд Ильдер (28) и Алекс Хиам (27) из Австралии, Феликс Прангенберг (25) из Германии, Джордан Годвин (27) из Великобритании и Кураж Адамс (27) из Испании, которые покажут свой мировой класс.
В понедельник, 25 сентября, двери скейт-парка, построенного для профессионалов, откроются для всех желающих. Также будет проведен традиционный женский скейт-день.
Количество билетов ограничено: Piletitasku
Расписание:
Суббота, 23 сентября
12.30-15.30 Квалификация скейтбордистов.
17.30-20.30 Квалификация BMX.
Воскресенье, 24 сентября
13.00-15.30 Финал по скейтбордингу.
18.00-20.30 Финал BMX.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.