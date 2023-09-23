ФОТО | Квалификацию по скейтборду Simple Session выиграл молодой американец, в финал также вышел представитель Эстонии

13-летний американец Джулиан Альярди выиграл квалификацию мужских соревнований по скейтбордингу с результатом 82,66 балла. В финал вышел единственный эстонец Меэлис Эрм, занявший 13-е место с 57,33 очка. В финал прошли 16 лучших.

Результаты квалификации скейтбордистов:

Квалификацию в BMX выиграл австралиец Бойд Хилдер, набравший 73,33 очка. Лучшим из эстонцев стал Тауно Крюйтс, занявший 31-е место с 50,33 очками.

До соревнований:

15 лучших участников отборочных раундов выйдут в финал, который состоится в воскресенье. В субботу днем также состоятся финальные соревнования по BMX среди женщин, в которых примут участие восемь спортсменок-экстремалок, в том числе 20-летняя представительница Эстонии Лиис Локк, которая в последний раз выходила в финал на Европейских играх, где заняла 11-е место. Однако фаворитками в женском финале считаются Энджи Марино (33) из США и Минато Ойкэ (26) из Японии, которая на последней Олимпиаде заняла 7-е место.

В скейтбординге фаворитом соревнований в этом году является испанец Дэнни Леон (27), принимавший участие в Олимпийских играх в Токио и до этого трижды поднимавшийся на подиум Simple Session. Также американские легенды скейтборда Аарон Хомоки (33 года) и имеющей опыт в Dew Tour Тристан Ренни (25 лет), а также серебряный призер прошлогоднего Simple Session 17-летний Хампус Винберг из Швеции.

Среди лучших гонщиков BMX на старт выйдут Бойд Ильдер (28) и Алекс Хиам (27) из Австралии, Феликс Прангенберг (25) из Германии, Джордан Годвин (27) из Великобритании и Кураж Адамс (27) из Испании, которые покажут свой мировой класс.

В понедельник, 25 сентября, двери скейт-парка, построенного для профессионалов, откроются для всех желающих. Также будет проведен традиционный женский скейт-день.

Количество билетов ограничено: Piletitasku

Расписание:

Суббота, 23 сентября

12.30-15.30 Квалификация скейтбордистов.

17.30-20.30 Квалификация BMX.

Воскресенье, 24 сентября

13.00-15.30 Финал по скейтбордингу.

18.00-20.30 Финал BMX.

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