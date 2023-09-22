Украинский торговый коридор в Черном море заработал в полную силу вопреки российской блокаде

В четверг небольшой турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa, вышедший из Одессы в начале недели, довез до Босфора три тысячи тонн украинской пшеницы. А в пятницу на новом маршруте началось оживленное движение.

На рассвете порт покинуло судно Aroyat с 18 тысячами тонн пшеницы для Египта, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. А на подходе к одесским портам „Черноморск“ и „Південний“ («Южный“) еще три балкера: Azara, Eneida и Ying Hao 01, которые вывезут 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию.

Судя по данным сервиса MarineTraffic, все они уже в территориальных водах Украины.

Эксперты предупреждали, что Россия может попытаться сорвать эти поставки, что приведет к эскалации войны в Черноморском регионе и чревато перебоями с экспортом уже и российского зерна.

С июля Украина не вывозила пшеницу и кукурузу через Босфор, потому что Владимир Путин распорядился закрыть морской коридор, а российская армия пригрозила всем судам, направляющимся в Украину, и начала целенаправленно уничтожать портовую инфраструктуру и запасы зерна в Украине.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пытался уговорить Путина, но не смог. И тогда Украина договорилась напрямую с Турцией без оглядки на Кремль.

Чем ответит Путин?

Новый коридор для главного экспортного товара Украины не сравним ни объемами, ни безопасностью с прежним, по которому за год до июля 2023 года было вывезено 33 млн тонн украинского зерна, что позволило сбить цены на продовольствие в мире на 20%, согласно оценкам ООН.

Но возобновление экспорта через турецкие проливы позволит Украине заработать деньги на отражение российской агрессии и показать России, что она не контролирует Черное море, несмотря на то, что у нее там есть боевые корабли, а у Украины нет.