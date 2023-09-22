22.09.2023, 18:37
ФОТО И ВИДЕО | В ДТП с участием трех автомобилей тяжело пострадали двое водителей
Авария селе Сейдла (волость Ярва) произошла около 17 часов.
По предварительным данным полиции, водитель припаркованного на обочине автомобиля Kia задним ходом стал выезжать на шоссе и столкнулся с двигавшимся со стороны Раквере автомобилем Seat.
В результате столкновения Seat отбросило на встречную полосу движения, где он в свою очередь столкнулся с ехавшим со стороны Пярну автомобилем Volkswagen.
В аварии пострадали водитель Kia (69-летний мужчина) и водитель Seat (70-летний мужчина). Обоих доставили с места ДТП в больницу.
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