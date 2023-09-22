Эстонская военная разведка: в ближайшее время украинцам будет сложно добиться решительного успеха на оперативном уровне

Что примечательно: 72-я мотострелковая бригада россиян понесла большие потери из-за некомпетентности командования. Также стоит отметить, что в прошлом году это соединение в числе первых вошло в состав подразделений свежесформированного 3-го армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Его собрали в середине 2022 года на базе добровольческих батальонов из периферийных областей России, например, Татарстана, Пермского края и Пензенской области. Теперь они узнают цену войны.

На других участках фронта без больших изменений. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили нажим на позиции россиян в районе Бахмута и им сопутствовал успех – они смогли занять окрестности Клещеевки. Украинцы не без труда, но методично продвигаются вперед, стремясь блокировать Бахмут. Темпу наступления мешает местность, которая скорее удобна для обороны.

Переброшенные на этот участок фронта в прошлые недели резервы россиян, например части 76-й и 7-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий, проводят перегруппировку для обороны Токмака. Украинские силы могут ускорить продвижение в сторону этого населенного пункта, впрочем ожидать стремительных прорывов, вероятнее всего, не стоит. Судя по всему, обстановка вынуждает россиян рисковать авиацией и компенсировать неудачи усилением артиллерийского огня. В ближайшее время украинцам будет сложно добиться решительного успеха на оперативном уровне, например, перерезать сухопутный коридор в Крым.

Самые активные бои по-прежнему ведутся на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. Украинские силы продолжают методичную зачистку укреплений россиян и ведут бои с российскими войсками в районе населенных пунктов Вербовое и Новопрокоповка. До сих пор в боях участвовали тактические группы пехоты, которые хорошо подходят для занятия укрепленных позиций. Украинцы заняли несколько важных высот рядом с Новопрокоповкой, тем самым оформив предпосылки для прорыва в том числе механизированных подразделений.

Вероятно, ВС РФ усилят давление на линии Купянск – Сватово – Креманная с целью перехвата утраченной инициативы. Насколько известно, россияне перебросили на этот участок части свежесформированной 25-ю общевойсковой армии. Это соединение сформировали недавно, оно проходило подготовку в Центральном военном округе и состоит из необстрелянных бойцов.

Также заслуживает внимания накапливание штурмовых групп „Шторм-Z“ и „Шторм“, что говорит в пользу эскалации боевых действий на этом направлении. Возможно, ВС РФ готовятся вести жестокие бои пехотой, бросая людей в разведку боем примерно как под Бахмутом. Таким образом они могут вынудить украинцев перебросить для отражения этих атак артиллерию с других участков фронта.

Штурмовые группы „Шторм-Z“ и „Шторм“ отличаются главным образом составом. Литера Z указывает на то, что подразделение сформировано из бывших заключенных. По своей сути эти отряды являются аналогом классических усиленных ротных тактических групп регулярных войск. Это означает, что в зависимости от задачи подразделение может получить средства усиления, например, бронетехнику (не касается „Шторм-Z“).

„Шторм-Z“ атакует в первой волне с целью вскрытия позиций и обороны противника, по сути, – это так называемое „пушечное мясо“. Группы „Шторм“ выполняют узкие задачи и/или следуют во втором эшелоне вслед за „Шторм-Z“ для закрепления успеха. Выбор такой тактики может быть обусловлен стремлением снизить потери регулярных войск в технике и людях, особенностями обороны противника (плотные минные поля и наличие современных противотанковых средств).

Россия не отказывается от жертвенной тактики, наоборот, на фоне сокращения парка бронетехники от ударов противотанковых средств и дронов, снижения общей боевой эффективности, а также отсутствия компетентных командиров она все чаще вынуждена прибегать к простым и грубым методам.