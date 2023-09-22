22.09.2023, 17:20
ВИДЕО | Эстонско-латвийская баскетбольная лига PAF:великолепная игра американца обеспечила таллиннскому „Калеву“ победу над клубом из Рапла
Во втором матче сезона эстонско-латвийской баскетбольной лиги таллиннский „Калев/Снабб“ обыграл „Рапла Авис Утилитас“ со счетом 78:72.
После первой четверти „Калев“ выигрывал со счетом 27:9, а в какой-то момент счет был 22:3. К концу второй четверти гости вели 41:30. В середине третьей четверти преимущество „Калева“ выросло до 17 очков. За шесть минут до конца игры баскетболисты Рапла подобралась на расстояние четырех очков, но на большее их не хватило.