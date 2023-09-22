ВИДЕО | Эстонско-латвийская баскетбольная лига PAF:великолепная игра американца обеспечила таллиннскому „Калеву“ победу над клубом из Рапла

После первой четверти „Калев“ выигрывал со счетом 27:9, а в какой-то момент счет был 22:3. К концу второй четверти гости вели 41:30. В середине третьей четверти преимущество „Калева“ выросло до 17 очков. За шесть минут до конца игры баскетболисты Рапла подобралась на расстояние четырех очков, но на большее их не хватило.

„У нас был определенный план на победу в этой игре“, - сказал после матча в прямом эфире Delfi TV тренер „Калева“ Эрик Шмальц. „Мы знали, что начало сезона очень важно. Это была грандиозная победа, грандиозная по эмоциям. Я думаю, что очень хорошо двигаться дальше , опираясь на эту победу“.