Баскетбол
22.09.2023, 17:20

СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстонско-латвийская баскетбольная лига PAF: клуб из Рапла без двух ключевых игроков принимает „Калев“

 
Obrad Tomic hooaja esimeses kohtumises ei saa meeskonda aidata.
Obrad Tomic hooaja esimeses kohtumises ei saa meeskonda aidata.
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги „Рапла Авис Утилитас“ принимает таллиннский „Калев/Снабби“. Матч начнется в 19:00.

Клуб из Рапла „Авис Утилитас“, занявший в прошлом году шестое место в регулярном чемпионате Paf и уступивший в четвертьфинале рижскому ВЭФу, в первом матче нового баскетбольного сезона примет таллиннский „Калев/Снабби“.

В первом матче у клуба из Рапла отсутствуют два ключевых игрока: полузащитник Обрад Томич отбывает дисквалификацию, полученную в матче прошлого сезона. Кроме того, в четверг стало известно, что венесуэльская федерация потеряла запрос FIBA на подтверждение клубного трансфера Мартина Паасоя, срок действия которого истек. Хотя в Рапла быстро оформила новый, FIBA не отреагировала, поэтому 29-летний Мартин Паасоя сегодня сыграть не сможет.

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